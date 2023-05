Cyberpunk 2077: Phantom Liberty mit den meisten Mitarbeitern

Im Finanzbericht für das erste Quartal 2023 hat CD Projekt Updates zu seinen Spielen gegeben. So nannte man etwa aktuelle Zahlen zu The Witcher 3: Wild Hunt, das den Meilenstein von mehr als 50 Millionen verkauften Exemplaren erreicht hat.

Zu Phantom Liberty, der großen Erweiterung für Cyberpunk 2077 sagte man, dass es über die größte Anzahl an Mitarbeitern verfügt. Danach folgt Project Polaris, das nächste Hauptspiel der The Witcher-Reihe. Sowohl bei Polaris als auch bei anderen Projekten steigt die Zahl an Mitarbeitern in den jeweiligen Teams weiter an.

Derweil bestätigte das Unternehmen noch einmal via Twitter, dass Cyberpunk 2077: Phantom Liberty bei den diesjährigen Summer Game Fest: Play Days anwesend sein wird.