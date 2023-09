Cyberpunk 2077: Hört euch hier den Phantom Liberty Soundtrack an

CD Projekt RED lädt in Zusammenarbeit mit Milan Records die Spieler ein, die Musik von Phantom Liberty, der am 26. September erscheinenden Erweiterung zu Cyberpunk 2077, zu entdecken. Die Tracks, frisch aus Night City, sind jetzt weltweit auf allen gängigen Musik-Streaming-Plattformen verfügbar.

Die 15 veröffentlichten Tracks sind eine Auswahl der kompletten Musik von Phantom Liberty und nehmen den Hörer mit auf eine fast einstündige Reise in die Welt, die von den Komponisten P.T. Adamczyk (Cyberpunk 2077, Cyberpunk: Edgerunners) und Jacek Paciorkowski (Seven: The Days Long Gone) speziell für die Erweiterung geschaffen wurde.

„Ich habe es geliebt, nach Night City zurückzukehren, aber noch mehr habe ich es geliebt, eine komplett neue Musik zu erschaffen, die auf einem neuen Abenteuer in diesem einzigartigen, düsteren Zukunftsort des gefährlichsten Bezirks von Night City basiert“, sagt P.T. Adamczyk, Senior Composer bei CD Projekt RED. „Wir verwenden nicht nur das visuelle Design und die Story, um die Stimmung unserer Spiele zu erzeugen, sondern legen auch großen Wert auf die Musik. Alles muss zusammenwirken, um ein kohärentes Bild zu schaffen. Dieses Mal hatten wir die lustige Herausforderung, auf einem völlig neuen Gebiet zu arbeiten, einer Spionage-Thriller-Geschichte, auf deren Ergebnis Jacek Paciorkowski und ich sehr stolz sind. Eine Stunde Musik von Phantom Liberty erwartet Sie, um Ihnen einen Vorgeschmack auf das zu geben, was auf Sie zukommt. Ich hoffe, dass es Ihnen gefällt – und wir sehen uns bald in Dogtown.“

Das Album bietet die Möglichkeit, die Welt von Phantom Liberty schon vor der Veröffentlichung kennenzulernen, indem es die Hörer in die Atmosphäre des actiongeladenen Stadtteils Dogtown einführt und sie in die von CD Projekt RED erdachte Spionage-Thriller-Story eintauchen lässt.

Das gesamte Album ist auf Musik-Streaming-Plattformen wie Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer, Amazon Music und vielen anderen verfügbar.

Während der Sonderfolge von Night City Wire – der offiziellen Serie zu Cyberpunk 2077 – gab das Studio außerdem bekannt, dass das kostenlose Update 2.0 drei neue Radiosender enthalten wird: 89.7 GROWL FM, mit Songs von Gewinnern eines Community-Wettbewerbs, 107.5 DARKSTAR RADIO, mit zwei Tracks von Idris Elba, der in Phantom Liberty den Geheimagenten Solomon Reed spielt, und 99.9 IMPULSE RADIO, mit einem über einstündigen DJ-Set von Idris Elba und dem polnischen Duo Private Press.