Cyberpunk 2077: Hollywood-Schauspieler weiterhin denkbar

CD Projekt RED kann sich laut Senior Writer Magda Zych vorstellen, auch in Zukunft Rollen in Spielen mit Hollywood-Schauspielern zu besetzen, wenn es für jeweilige Geschichte Sinn macht.

Keanu Reeves verkörperte in Cyberpunk 2077 den Charakter Johnny Silverhand, während in der Erweiterung Phantom Liberty Idris Elba in die Rolle des Geheimagenten Solomon Reed schlüpfte.

„Jeder talentierte Schauspieler, der uns hilft, unsere Geschichten so zu erzählen, wie wir sie uns vorgestellt haben, und der uns gleichzeitig dabei helfen kann, ein neues Publikum unter seinen Fans zu erreichen, ist eine großartige Chance für uns; und wir werden das auf jeden Fall fortsetzen wollen, solange es für die Geschichte, die wir erzählen wollen, Sinn ergibt“, erläuterte Zych. „Wir legen stets größten Wert darauf, dass ein Schauspieler die Persönlichkeit seines Charakters vermitteln kann, dass er in der Rolle überzeugt, sodass die Welt in unseren Spielen so glaubwürdig wie möglich wirkt.“

Demnach legt das Studio Wert darauf, dass die Spieler sich durch eine glaubhafte Darstellung besser in die Spielwelt hineinziehen lassen. Ein Nachfolger zu Cyberpunk 2077 befindet sich unter dem internen Namen „Project Orion“ in der Konzeptionierungsphase. Somit gibt es noch keine Informationen, ob wir darin mit dem Auftritt einer Hollywood-Persönlichkeit rechnen können.