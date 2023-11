Crash Team Rumble: Spyro zum Start von Season 3 dabei

Autor:, in / Crash Team Rumble

Image: Activision Publishing Inc.

Im Online-Multiplayer-Spiel Crash Team Rumble kämpfen Spieler seit Sommer dieses Jahres auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 darum, die meisten Wumpa-Früchte zu ergattern.

Spielbar sind bekannte Charaktere aus dem Crash Bandicoot-Universum wie Crash selbst, Cortex Coco oder Dingodile. Wie jetzt vom offiziellen X-Account der Game Awards enthüllt wurde, wird auch Spyro bald dazustoßen.

Der lila Drache wird zum Start der kommenden Season 3, welche den Namen All Fired Up trägt, am 7. Dezember als spielbarer Charakter verfügbar sein.

Detaillierte Informationen zu den weiteren Inhalten der dritten Season werden voraussichtlich auf den ebenfalls am 7. Dezember stattfindende Game Awards enthüllt.