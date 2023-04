Autor:, in / Crash Team Rumble

Toys for Bob hat das Cinematic Intro von Crash Team Rumble veröffentlicht. Das Video könnt ihr euch hier anschauen.

Crash Team Rumble hat bereits am vergangenen Wochenende in der geschlossenen Beta für Krawall gesorgt und jetzt meldet sich Toys for Bob mit einem weiteren Knaller und dem „Cinematic Intro“ zurück.

Das Crash Team Rumble Intro könnt ihr euch direkt hier anschauen:

Crash Team Rumble kann bereits im Microsoft Store vorbestellt werden: