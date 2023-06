Crash Team Rumble: N. Sane-Schlacht beginnt im Launch-Trailer

Autor:, in / Crash Team Rumble

Schaut euch hier den Crash Team Rumble Launch-Trailer an und beginnt danach die N. Sane-Schlacht!

Es ist an der Zeit, es krachen zu lassen! Crash Team Rumble, veröffentlicht von Activision Publishing, Inc. (NASDAQ: ATVI), ist jetzt für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One erhältlich.

Crash-Fans können sich ab sofort auf allen PlayStation- und Xbox-Plattformen mit Freunden zusammentun und #Bandicruiting betreiben, um in das Wumpa-Fruchtsammel-Chaos einzusteigen.

Crash Team Rumble wurde von dem talentierten Team von Toys for Bob entwickelt und bietet ein völlig neues Multiplayer-Erlebnis mit stürmischem Team-gegen-Team-Gameplay, spannenden strategischen Elementen und urkomischer Action, wenn acht Spieler darum wetteifern, die meisten Wumpa-Früchte für ihr Team zu sammeln.

Ab sofort können die Spieler mit acht Helden und Schurken eine Spritztour durch neun epische Arenen voller Gefahren, Abgründe, explosiver Kisten und jeder Menge Spaß drehen. Zu den Startcharakteren gehören Crash Bandicoot , Coco, Tawna, Dingodile, Neo Cortex, N. Tropy, N. Brio und der brandneue Charakter im Crash-Universum – Catbat.

Damit es nicht langweilig wird, warten nach der Veröffentlichung neue saisonale Inhalte auf die Fans, darunter neue Charaktere, Arenen, Modi, Kräfte, zeitlich begrenzte Events, Anpassungsoptionen und vieles mehr. Fans können sich außerdem auf zwei neue Charaktere freuen, die in Saison 1 dem hinzugefügt werden – die Fan-Favoriten Ripper Roo und N. Gin.

„Wir sind begeistert, dass die Crash-Fans jetzt alles erleben können, was Crash Team Rumble zu bieten hat“, sagt Paul Yan, Co-Studioleiter bei Toys for Bob. „Diese neue Variante von Crash Bandicoot war für uns alle hier eine echte Herzensangelegenheit, und wir können es kaum erwarten, all die kommenden Überraschungen, die wir für Crash-Fans auf Lager haben, mit ihnen zu teilen.“

In Crash Team Rumble können die Spieler aus einer Reihe von Freunden und Rivalen aus dem Crash-Universum wählen, von denen jeder eine der drei Rollen – Blocker, Booster oder Scorer – übernimmt. Die Teams setzen die verschiedenen Rollen strategisch ein, um zusammenzuarbeiten und als erstes Team die meisten Wumpa-Früchte in ihre Wumpa-Bank zu werfen, während sie gleichzeitig das gegnerische Team daran hindern, zu punkten. Einzigartige Reliktkräfte bringen ein zusätzliches strategisches Element ins Spiel, mit dem die Teamkollegen die Oberhand gewinnen können, wenn sie punkten und ihr Team zum Sieg führen.

Crash Team Rumble ist plattformübergreifend spielbar, sodass sich Spieler auf mehreren Konsolen zusammenschließen und sich in den Wettkampf stürzen können.

Crash Team Rumble ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One zum Preis von 29,99€ (UVP) für die Standard Edition und 39,99€ (UVP) für die Deluxe Edition erhältlich. Die Crash Team Rumble Standard Edition enthält das komplette Spiel, zusätzliche saisonale Inhalte und zeitlich begrenzte Modi nach der Veröffentlichung sowie den Season 1 Premium Battle Pass.

Die Deluxe-Edition enthält alle Inhalte der Standard-Edition sowie 25 Premium-Battle-Pass-Stufen, die während Saison 1 sofort freigeschaltet werden, den Premium-Battle-Pass für Saison 2 und das digitale „Proto-Pack“, das eine Vielzahl von Anpassungsoptionen für jeden Helden und Schurken zum Start sowie weitere Gegenstände enthält. Beide Editionen gewähren den Spieler Zugang zu spannenden saisonalen Inhalten nach dem Start.