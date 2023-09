Crash Team Rumble: Neue Saison bringt chaotischen Party-Koop-Modus

Autor:, in / Crash Team Rumble

Image: Activision Publishing Inc.

Fans des aufgedrehten Crash Team Rumble dürfen sich in der zweiten Saison unter anderem auf einen Vier-Spieler-Koop-Modus freuen.

Wenn ihr lieber auf der heimischen Couch gegen eure Freunde antretet, könnt ihr ab sofort mit der zweiten Saison mit bis zu vier Spielern vor Ort in die Arena!

Die nächste Saison in Crash Team Rumble ist da und bringt euch einen Vier-Spieler-Koop-Modus, mit dem es ab sofort ziemlich wild Zuhause zugehen wird. Im Laufe der zweiten Saison erhaltet ihr neue Karten, die sich unter anderem an den bekannten Universen von Spyro orientieren.

Im Modus „Speed Run“ sprintet ihr über eine vorgegebene Strecke, um dem Bösewicht Uka Uka eines auszuwischen. Alteingesessene Crash-Fans werden diesen Modus direkt wiedererkennen, dank punktgenauer Sprünge und schneller Sprints, kommt direkt ein bisschen Retro-Feeling auf. Schafft ihr die Strecken und besiegt am Ende den Boss, winken euch hier tolle Belohnungen!

„Whats Cookin‘?“ lässt euch verschiedenste Rezepte nachkochen, die benötigten Zutaten müsst ihr natürlich erst einmal zum Topf bringen. Diese sind wild auf der Karte verteilt. Schafft ihr es, alle Rezepte zu kochen, dürft ihr gegen die riesige Wumpa-Fledermaus antreten.

Jeder von euch bekommt in „Get Lit?!“ eine Kerze auf den Kopf, mit der ihr im Team einen Turm erklimmen müsst. In diesem Turm findet ihr verschiedenste Kerzen, die ihr mit eurer anzünden müsst. Aber Vorsicht, verschiedene Fallen und Gegner wollen euch wortwörtlich das Licht auspusten. Ist eure Kerze aus, geht es auf den Boden der Tatsachen zurück, wo ihr neu starten müsst.

Die Schatzjäger unter euch freuen sich auf „Dig it!“ in dem ihr mit Hinweisen auf die Truhen-Jagd geht. Sammelt so viele Kisten, wie nur möglich, um den Geist der Piraten zu befrieden.

In „Balloon Bounce“ werdet ihr majestätisch in die Luft aufsteigen, mehr oder weniger. Während ihr zwischen verschiedensten Ballons umherspringt, müsst ihr darauf achten, genug Punkte zu sammeln. Nur so schaltet ihr den nächsten wartenden Boss frei.

Wenn ihr eine Auszeit zwischen den Wettkämpfen sucht, findet ihr sie im neuen Party-Modus. Stellt ein Team von vier Personen zusammen und entdeckt fünf verschiedenen Mini-Spielrunden; jede mit ihren eigenen Herausforderungen. Ihr müsst als Team zusammenarbeiten, um jede Aufgabe zu erledigen und gleichzeitig Uhren sammeln, die eure verbleibende Zeit erhöhen.

Meistert jede Party-Modus-Welle und stellt euch der geheimen Boss-Welle: Dem ultimativen Geschicklichkeitstest für Crash-Veteranen. In jeder Runde wird die Punktzahl eures Teams basierend darauf berechnet, wie schnell ihr jedes Ziel abschließt.

Die Party-Modus-Runden gibt es in fünf verschiedenen Versionen

Tempo-Turnier – Rast mit eurem Team über Speed-Pads, während ihr Hindernissen wie Prellböcken und Nitro-Kisten ausweicht. Ihr seid mit euren Teammitgliedern verbunden, sodass sich eure Geschwindigkeit erhöht, bis ihr euch zu weit von ihnen entfernt – dann bricht eure Verbindung. Lasst also niemanden in eurem Team zurück, um die beste Zeit zu erzielen.

Kochkurs – Arbeitet zusammen, um bestimmte Zutaten zu sammeln und sie in einen riesigen Topf zu werfen, der über die Karte wandert. Achtet darauf, euch mit eurem Team zu verständigen, um sicherzustellen, dass ihr nicht die falschen Zutaten verwendet. Behaltet euren Topf außerdem immer im Auge!

Zündeln – Ihr müsst eine Kerze verwenden, um Laternen auf einem Turm zu entzünden, bevor die Zeit abläuft. Eure Kerze wird ausgehen, also müsst ihr euch auf eure Teamkolleg:innen verlassen, um sie wieder anzuzünden und das Tempo aufrechtzuerhalten. Sorgfältiges Timing und Koordination sind hier der Schlüssel zum Erfolg.

Ausgrabung – Sucht auf der Karte nach vergrabenen Knochen und setzt sie zusammen, um ein komplettes Skelett freizulegen. Einige Knochen sind größer als andere und benötigen mehrere Spieler:innen, um sie zu tragen. Nutzt das Ping-System geschickt und synchronisiert eure Sprünge, um die besten Zeiten zu erzielen.

Ballon-Hüpfer (wird später während Saison 2 veröffentlicht) – Springt hoch in den Himmel über Katastrophen-Canyon und hüpft über riesige Ballons, um Punkte zu sammeln. Jede Welle erzeugt verschiedene Arten von Ballons; euer Team muss auf eine bestimmte Anzahl von jeder Form springen, um zu siegen. Spieler:innen, die gleichzeitig auf denselben Ballon springen, stürzen jedoch ab.

Saison 2 und ein brandneuer 100-Tier-Battle-Pass sind seit gestern live. Schaltet Fortschritte entweder im kostenlosen oder im Premium-Pass frei und erlangt neue Skins, Kosmetik, Musik und mehr. Der Premium-Battlepass für Saison 2 ist in der Crash Team Rumble Deluxe Edition enthalten. Besitzer der Standard-Edition können ihn aber auch separat für 950 Crash Coins erwerben. Wenn ihr alle 100 Stufen des Premium-Battlepasses von Saison 2 abschließt, werdet ihr außerdem mit insgesamt 1000 Crash Coins belohnt.