Crash Team Rumble: Limitierte Spielmodi und mehr geplant

Für Crash Team Rumble wird an limtierten Spielmodi, Balance-Anpassungen und einem Midseason-Update gearbeitet.

Der leitende Produzent von Toys For Bob bedankte sich kürzlich in einer Nachricht bei den Spielern von Crash Team Rumble und gab einen Ausblick auf das, was noch kommt.

So wünschen sich die Spieler einen Kalender für Live-Events, der nicht einfach nur eine Liste mit den nächsten Terminen anzeigt. Daher hat man intern an einem richtigen Veranstaltungskalender gearbeitet.

Am Wochenende lief mit „Zap Trap“ auch der erste zeitlich begrenzter Modus. Er spielt sich ähnlich wie der Haupt-Wettkampfmodus. Allerdings entsteht zwischen euch und eurem Teamkollegen eine „elektrisches Band“, dass sich beim richtigen Abstand zwischen euch aktiviert und Gegner aus den Socken haut.

Für die Zukunft sind weitere solcher Events geplant.

Nachdem man bereits Stabilitäts- und Absturzprobleme nach dem Release ausmachen und erfolgreich beseitigen konnte, widmet man sich auch Balance-Anpassungen. Derzeit testet man diese Änderungen noch und wird dazu auch den jüngst hinzugefügten Ripper im Auge behalten.

Für die laufende Saison verspricht der Entwickler noch zwei weitere große Updates, die für Abwechslung sorgen sollen und auch mehre Erfahrungspunkte, Abzeichen und limitierte Modi für die Wochenenden.

Als Nächstes steht aber das Mid-Season-Update an. Es wird in den nächsten Wochen erscheinen. Damit bereitet man sich auf die zweite Hälfte der Saison vor und wird Fehlerbehebungen für aktuelle Probleme in einem Patch bereitstellen.