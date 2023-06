Crash Team Rumble: Seasonal Roadmap enthüllt

Autor:, in / Crash Team Rumble

Am 20. Juni erscheint mit Crash Team Rumble der heißeste Party-Hit für diesen Sommer. Bereits jetzt könnt ihr euch mit dem Launch Trailer dafür in Stimmung bringen. Außerdem gibt es die Raodmap für den Release und die kommenden Seasons des Spiels.

In Crash Team Rumble stellt sich der erste nicht-binäre Charakter des Crash-Universums vor – Catbat. Mehr Informationen zu Catbat findet Ihr in diesem Interview, das die Entwickler von Toys for Bob mit Kotaku geführt haben.