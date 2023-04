Crash Team Rumble: Mit Wumpa Früchten sichert ihr euch den Sieg

Autor:, in / Crash Team Rumble

Schaut euch jetzt neue Spielszenen aus Crash Team Rumble an und verschafft euch einen ersten Eindruck vom Spiel aus der Beta.

In Crash Team Rumble spielt ihr einen der Helden oder Schurken aus dem Crash Universum.

Wie der Name schon sagt, befindet ihr euch in einem Rumble, wo jeder eine Rolle erfullt. Diese Rollen sind aufgeteilt in Punkte, Booster und Blocker.

Zusammen bildet ihr ein Team, was den Sieg einfahren soll. Auf dem Weg zum Sieg ist alles erlaubt von Schlagen, Rutschen, Fähigkeiten und natürlich einige Power-Ups, die euch helfen sollen mehr Wumpa Früchte zu sammeln.

Crash Team Rumble könnt ihr mit Freunden spielen und gemeinsam im Multiplayer prügeln.

Wir von XboxDynasty konnten die Closed Beta bereits testen und haben für euch das Tutorial und die ersten Spiele gegen die KI absolviert.

Im zweiten Video seht ihr den Multiplayer in Aktion.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den Xboxdynasty YouTube Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.