Xbox Series X: ID at Xbox Summer Game Demo Fest im Juli

Im Juli findet das ID at Xbox Summer Game Demo Fest statt, bei dem Demos der vorgestellten Spiele für eine begrenzte Zeit ausprobiert werden können.

Wenn im Juli das ID at Xbox Showcase Neuigkeiten rund um Indie-Spiele stattfindet, dann können Fans im Rahmen der Aktivitäten auch selbst den Controller in die Hand nehmen und einige Spiele anzocken.

So wird vom 11 bis 17. Juli das ID at Xbox Summer Game Demo Fest mit zeitlich begrenzten Demoversionen auf Xbox Series X|S und Xbox One gefeiert.

Welche Spiele dann zur Auswahl stehen, darüber werden wir euch im nächsten Monat dann wie gewohnt auf dem Laufenden halten.