Fortnite: Nike präsentiert die Airphoria-Insel

Bei einer Zusammenarbeit zwischen Nike und Epic Games ist mithilfe des Unreal Editor für Fortnite (UEFN) die Insel Airphoria entstanden, die bis zum 28. Juni 2023 um 02:00 Uhr verfügbar ist.

Airphoria feiert die Sneakerhead-Kultur auf leichten Schritten und komfortablen Tritten mit Orten wie „Station 97“, dem „Schuhkartonturm“ und „Museum Max“. Die dazugehörige Sneakerjagd ist mit jeder Menge Gegenstände sowohl im Item-Shop als auch als Belohnung fürs Mitmachen verbunden.

Den Trailer gibt es hier zu sehen:

Folgendes erwartet Sneakerheads in Fortnite: Airphoria erleben: In einer fantastischen schwebenden Stadt hat „Airie“ den Plan von „Max am Maxximum“ vereitelt, um seine Sammlung der Air Max-Artefakte zu erweitern, denn diese ist bereits – wie der Name es verrät – am Maximum. Spieler können Airphoria (Inselcode 2118-5342-7190) in Fortnite erleben und die verlorenen Air Max-Artefakte finden.

Wer mindestens 10 Minuten auf der Insel spielt, erhält ab dem 28. Juni das Rücken-Accessoire „Air Max 1 (1986)“.

Neu im Item-Shop: Neue Sneaker kann man sich mit den Outfits „Airie“ und „Max am Maxximum“ schnappen, die jetzt im Item-Shop verfügbar sind. Beide Outfits sind Teil des Airphoria-Pakets, das außerdem das Rücken-Accessoire „Pure Sole Boombox“ und das Rücken-Accessoire „Maxximaler Stapel“ enthält.

Die Spitzhacken „Ice-Brecher“ und „Maxx-Axt“, der Hängegleiter „Maxx-Sprung“ und das Emote „Halt sie in Schuss“ können separat gekauft werden oder als Teil des Airphoria-Ausrüstungspakets, das zusätzlich das Emoticon „Air-liches Winken“, das Spraymotiv „Maxximaler Schall“ und den Ladebildschirm „Airphoria“ beinhaltet. Alle Informationen zu Airphoria gibt es im Fortnite-Blog.