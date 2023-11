Cyberpunk 2077: Live-Action-Projekt frühestens 2025

Autor:, in / Cyberpunk 2077

Früher oder später soll Cyberpunk 2077 im Live-Action-Format die Kinoleinwand und/oder die Serienlandschaft erobern. Bis es so weit ist, dass ihr eine Realverfilmung des CD Projekt-Universums zu Gesicht bekommt, dauert es aber noch.

Das lange Warten stellte Michał Nowakowski, Chief Commercial Officer von CD Projekt, in einem Finanzbericht in Aussicht. Wie IGN zu Blatt brachte, sei man derzeit mit der Vermarktung der Ultimate Edition beschäftigt, die in Kürze auf den Markt kommt.

Doch was Cyberpunk angehe, so untersuche man auch über die Grenzen der Videospielewelt hinaus neue Ideen.

Ins Detail wollte Nowakowski diesbezüglich nicht gehen, jedoch kam er nicht umhin, Bezug zu dem Projekt zu nehmen, das gemeinsam mit Anonymous Content entwickelt wird. Es handelt sich hierbei um ein offenkundiges Vorhaben, das jedoch bis zum Jahr 2024 nicht realisiert werden kann.

So vage er sich hinsichtlich des Cyberpunk-Live-Action-Projekts ausdrückte, so spärlich sind auch die Informationen, die zu dem Vorhaben vorliegen. Mit Anonymous Content hat man jedoch einen interessanten Partner an Bord geholt; das Unternehmen stemmt(e) bereits Serien wie True Detective und Mr. Robot, die von Kritikern und Publikum gefeiert werden.

Die Cyberpunk 2077 Ultimate Edition erscheint am 8. Dezember. Im Serienformat versuchte man sich bereits mit Cyberpunk: Edgerunners beim Publikum. Die Animationsserie steht über Netflix zum Abruf bereit.