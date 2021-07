Dead Space Remake: Veteranen von Ubisoft, BioWare und anderen Studios dabei

Veteranen der Assassin’s Creed- und Mass Effect-Reihe, Shadow Of The Tomb Raider oder Star Wars Squadrons und vielen mehr gehören zu den Entwicklern, die an Dead Space Remake von Motive Studio arbeiten, wie eine Analyse von VGC feststellt.

Creative Director Roman Campos-Oriola wurde im Oktober 2020 speziell für die Leitung des Dead Space-Remakes eingestellt, laut EA. Er kam von Ubisoft Montreal, wo er zuvor Creative Director für den Online-Brawler For Honor war. Davor war er Lead Designer für Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier (2012) und Red Steel 1 und 2 (2006, 2010).

„Ich hatte noch nie die Gelegenheit, an einem Survival-Horror-Spiel zu arbeiten, was eines meiner Lieblingsgenres als Gamer ist. Die Möglichkeit, an Dead Space zu arbeiten, war also wie: ‚Ja, du kannst aufhören zu reden, ich bin auf dem Weg'“, sagte er über seinen Einstieg bei Motive.

Art Director Mike Yazijian arbeitete an Dead Space 2 als Teil von Viscerals mittlerweile geschlossener Montreal-Abteilung. Zuletzt war er Art Director für Star Wars Squadrons und Batman Arkham Origins.

„Ich habe tatsächlich meine alten Notizbücher aus Dead Space 2 gefunden!“, sagte er. „Das kommt uns sehr gelegen, denn wir haben alle Notizen der Fortsetzung gesehen, alles, was das Visceral-Team mit uns geteilt hat, während wir das Spiel mit ihnen entwickelt haben. Wir haben Konzeptkunst, visuelle Richtlinien, Quellmaterial, Notizen zu den Gesprächen, die wir mit ihnen hatten, das Wissen, das sie gewonnen haben – es ist alles hier. Es fließt alles in dieses Spiel ein.“

Ein weiterer Entwickler, der am ursprünglichen Dead Space gearbeitet hatte, der ehemalige UX-Direktor Dino Ignacio, hat bestätigt, dass er EA Motive bei der Ausrichtung des Spiels berät und behauptet, dass das Spiel „ein komplettes Remake“ sein wird und nicht nur ein Remaster.

Gary Stewart, ein ehemaliger Level-Designer von BioWare, der an jedem Mass Effect-Spiel seit dem zweiten Teil der Franchise gearbeitet hat, leitet nun das Level-Design für Dead Space Remake.

Und der ehemalige Game Director hinter Assassin’s Creed Valhalla, Eric Baptizat, kam Anfang des Jahres zu Motive. Allerdings ist nicht klar, an welchem Projekt er arbeitet, da er sich dazu noch nicht öffentlich geäußert hat.

Dead Space Remake Entwicklerteam