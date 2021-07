Warframe: TennoCon 2021 brach Community- und Franchise-Rekorde

Die sechste jährliche TennoCon von Digital Extremes (DE) – eine Community-Feier rund um Warframe – brach mehrere Community- und Franchise-Rekorde und erreichte ein Allzeithoch an Engagement von Spielern auf der ganzen Welt, die sich auf Twitch und in Warframe für ein interaktives Preview-Event der 2021 erscheinenden Inhaltserweiterung The New War zusammenfanden.

Die Spieler von Warframe stellten während des TennoLive-Relay-Events einen neuen Höchstwert für die gleichzeitige Anwesenheit im Spiel auf. Hunderttausende von Spielern aus der ganzen Welt teilten parallel ein gemeinsames Erlebnis und katapultierten Warframe in die Top-Ten der höchsten Anzahl aller Zeiten für ein Free-to-Play-Spiel auf der Plattform Steam.

Auf Twitch sorgte die Begeisterung der Spieler für die The New War-Vorschau für so viele Zuschauer, dass Warframe nun als einziges Spiel in den Top-Five der höchsten Peak Concurrent Viewer Streams des Jahres 2021 auf Twitch zu finden ist und einen neuen Livestream-Bestwert für den kanadischen Entwickler und Publisher aufstellt: die meistgesehene TennoCon in der Geschichte des Franchise.

Die vorletzten Momente der TennoCon 2021 brachten Warframe während der TennoLive, der Flaggschiff-Keynote der Convention, auf einen historischen Weg, wo ein In-Game-Relay-Event frühere Rekorde für zeitgleiche Spieler durchbrach und einen neuen Allzeit-Hochrekord aufstellte.

Warframe sicherte sich für den Tag die erste Chartposition auf Twitch und erreichte die Top-Ten Global Twitter Trending Kategorie. Die Live-Übertragung zeigte in einer 30-minütigen Live-Demo die mit Spannung erwartete Enthüllung der Gameplay-Welt der kommenden Inhalte der Warframe-Erweiterung The New War und zog mehr als 540.000 gemeinsame Zuschauer an, was sie zum meistgesehenen Warframe-Stream aller Zeiten machte. Warframe ist derzeit der einzige Twitch-Videospiel-Kanal, der eine Platzierung in Twitchs Top-Five der Streams mit der höchsten gleichzeitigen Zuschauerzahl im Jahr 2021 erreicht hat.

„Das ist die größte Sache, die wir je gemacht haben, mit Abstand… und ich bin super aufgeregt, eine Live-Demo zu machen“, kommentierte Steve Sinclair, Creative Director bei Digital Extremes, während der Live-Übertragung.

Darüber hinaus wurde eine funktionale Demo von Cross Play, Cross Save und Warframe für mobile Geräte gezeigt, die noch in Arbeit ist. Der Release-Termin wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

„Bei der TennoCon geht es um Warframe-Spieler… eine akzeptierende, unterstützende und inklusive Community. Sie sind der Grund dafür, dass wir ein so spaßiges, kooperatives Spiel haben, das man online mit Freunden spielen kann. Dieses Jahr hat die Community ganz neue Höhen erreicht und wir könnten nicht dankbarer für ihre Unterstützung sein“, sagt Rebecca Ford, Live Operations und Community Director bei DE. „Wir haben viel Leidenschaft und Energie darauf verwendet, den Spielern eine unvergessliche Enthüllung von The New War zu bieten, und wir könnten nicht glücklicher sein zu sehen, dass es genau das ist, was Tenno zusammenbringt. Sie wollen wissen, wie es in unserer Geschichte weitergeht.“

Neben der großen Anzahl an Enthüllungen erhielten Warframe-Spieler auch eine beträchtliche Menge an exklusiven In-Game-Belohnungen für das Einschalten, Zugang zu zeitlich begrenzten Bonus-Events und anderen In-Game-Aktivitäten. Für die TennoCon 2021 hat sich DE mit dem Unity Project aus London, Ontario, zusammengetan und eine Live-Zuschauerspenden-Komponente als Teil der Übertragung eingebaut, um dabei zu helfen, Gelder für die Organisation zu generieren, die sich auf die Bereitstellung von Notunterkünften, unterstützenden Unterkünften und Stabilitätshilfen für Menschen spezialisiert hat, die darum kämpfen, der Obdachlosigkeit zu entkommen.