Warframe: Details zur The Duviri Paradox Erweiterung und Veilbreaker-Update

Auf der TennoCon 2022 gab Warframe-Entwickler Digital Extremes den Spielern die Gelegenheit, sich für eine digitale und immersive Feier von Warframe zu versammeln und einen exklusiven Blick auf die Open-World-Erweiterung „The Duviri Paradox“ und das Update „Veilbreaker“ während der TennoLive zu erhalten.

In der Weltpremiere von Live-Gameplay aus der Open-World-Erweiterung The Duviri Paradox entwickelt Digital Extremes seine storygetriebenen Open-World-Systeme weiter wie nie zuvor.

The Duviri Paradox, das in diesem Winter für alle Plattformen erscheint, bringt den Spielern ein neues Kapitel in der Cinematic Quest-Reihe von Warframe, komplett mit mächtigen Upgrade-Systemen und der ultimativen Herausforderung, die Kontrolle über Duviris farbenfrohe Open World aus den Klauen eines despotischen Herrschers, Dominus Thrax, zu entreißen, bevor der sich wiederholende Kreislauf erneut beginnt.

In einer actiongeladenen und cineastischen Live-Gameplay-Demo begeisterte The Duviri Paradox das Publikum, indem es den Drifter mit seinem Kaithe (Pferd) und einen Auftritt des bei Fans beliebten Dax-Kriegers Teshin zeigte, wie sie zusammenarbeiten und interagieren, um Duviris endloser Zeitschleife zu entkommen.

Während die Dax-Wachen die Drifter auf Schritt und Tritt jagen und ein drachenähnlicher Orowyrm namens Lodun den weiten Himmel auf der Suche nach Blut heimsucht, wird die vereinte Stärke der Drifter und der Verbündeten, denen sie begegnen, der Schlüssel zur Befreiung aus diesem paradoxen monochromen Land und den Fängen eines tyrannischen Königs sein:

Rebecca Ford, Creative Director von Warframe, sagte: „Das Duviri-Paradox ist eine willkommene Abwechslung für uns. Es unterscheidet sich komplett von allem, was wir bisher in Warframe entwickelt haben, vom Gameplay-Stil über die Farbpalette bis hin zu den zugrundeliegenden Themen. Es ist einfach so einzigartig und ich denke, die Spieler werden die Welt, die wir mit Farbschichten als Erzähltechnik aufgebaut haben, wirklich genießen. Farbe ist ein sehr wichtiges thematisches Element in dieser Erweiterung, und die Spieler haben bei unserer Live-Demo auf der TennoCon in diesem Jahr schon ein wenig von dem erfahren, was das bedeutet. Wir haben noch viel mehr darüber zu erzählen, wie die bestehenden Arsenale der Spieler in diesen visuell atemberaubenden und einzigartigen Raum passen – verpassen Sie nicht unsere Devstreams!“