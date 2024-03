Warframe: Große Updates angekündigt

Digital Extremes hat die Feierlichkeiten zum elfjährigen Bestehen von Warframe mit einer Reihe von persönlichen und spielinternen Gelegenheiten für Spieler begonnen, sich zusammenzuschließen und mit anderen Tenno zu feiern.

Im Spiel beginnen ab sofort acht Wochen mit Alert-Missionen, die attraktive Belohnungen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden bieten, und alle Warframe-Spieler haben ab dem 27. März Anspruch auf eine kostenlose Dex Nikana.

Spieler, die einen speziellen Devstream live von der PAX East verfolgten, erhielten einen Blick hinter die Kulissen der schmutzigen Welt von Warframe: 1999, einschließlich eines Vorgeschmacks auf eine neue Cinematic Quest, die dieses Jahr für alle Plattformen erscheint: Jadeschatten.

„Es ist sechs Jahre her, dass wir mit Warframe auf einer großen Messe waren, und den 11. Geburtstag des Spiels mit unserer Community persönlich zu feiern, macht diese Rückkehr zur PAX zu etwas ganz Besonderem“, so Warframe Creative Director Rebecca Ford. „Wir würden ohne diese unglaubliche Community nicht existieren und sie sind der Grund, warum wir aufwachen und uns so viel Mühe geben. Wir haben ein Jahr vollgepackt mit neuen Inhalten und jede Menge Überraschungen in petto. Wir sehen uns auf der TennoCon!“

„Das letzte große Update, das wir für Soulframe veröffentlicht haben, war auf der TennoCon im letzten Jahr, daher ist es großartig, neues Gameplay mit den Spielern auf der PAX zu teilen“, so Soulframe Creative Director Geoff Crookes. „Wir haben hinter den Kulissen immens wichtige geschlossene Tests mit unserer Community durchgeführt, und unsere Erkenntnisse fließen weiterhin in unsere Gesamtentwicklung ein. Die Öffentlichkeit kann sich auf weitere Gelegenheiten freuen, das Spiel selbst auszuprobieren, hoffentlich noch in diesem Jahr…“