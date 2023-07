Warframe: Wisp Prime bringt ihre Signaturwaffen mit

Mit der TennoCon 2023, die in weniger als einem Monat stattfindet, hat Digital Extremes das mit Spannung erwartete Wisp Prime Warframe sowie Echoes of Duviri veröffentlicht, ein zusätzliches Update, mit dem die Spieler in die verrückte Welt von Duviri zurückkehren und sich in der unterirdischen Undercroft einem ikonischen Kampf mit der langjährigen Nemesis des Jackals stellen können.

Weitere Updates zur Lebensqualität, Gameplay-Verbesserungen und die zweite Woche von Recall: Ten-Zero werden ebenfalls heute zusammen mit Echoes of Duviri auf allen Plattformen veröffentlicht.

Wisp Prime ist eine verbesserte Version des Basis-Wisp von Warframe, die in der charakteristischen Goldverzierung der Orokin erstrahlt und mit verbesserten Basiswerten und Polaritäts-Slots ausgestattet ist, um die räumlichen Kreuzungen zwischen den Dimensionstoren stilvoll zu durchqueren.

Fashion Framer können sich auf eine Reihe neuer Ausrüstungsgegenstände freuen, die zusammen mit Wisp Prime Access veröffentlicht werden, darunter Fulmin Prime, Gunsen Prime, Entheor Prime Syandana und der Clearvoy Prime Suit. Mit diesen elitären und elektrisierenden neuen Ausrüstungsgegenständen haben Warframe-Spieler noch mehr Möglichkeiten, ihr einzigartiges Spielerlebnis und ihr Aussehen zu individualisieren.

Und zu guter Letzt: Recall: Ten-Zero Woche 2 hat begonnen! Spielt vor dem 3. August, 11 Uhr ET, um euch die exklusiven Belohnungen dieser Woche zu verdienen: Nightwatch Grineer Lancer Noggle, Factions Recall Glyph – und kommt zurück, um den Rest der Wochen abzuschließen, um das 10-Jahres-Emblem und den Kyndryn Gunblade Skin zu verdienen.