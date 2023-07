Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: Release im Westen offenbar nur digital

Nach Alan Wake II erscheint nun auch Lika A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name wahrscheinlich ausschließlich digital.

Da Retail-Spiele zunehmend an Relevanz verlieren, veröffentlichen immer mehr große Publisher mittlerweile ihre Spiele ausschließlich digital.

Nach Alan Wake II folgt jetzt auch die Ankündigung, dass Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ausschließlich als Download Version erscheinen könnte. Offiziell bestätigt ist dies noch nicht, aber die Formulierung eines der Tweets vom offiziellen Ryu Ga Gotoku Studio Twitter-Account (RGG Studio) lässt darauf schließen, dass es nur digital erscheint. In ihrem Tweet schreiben die Entwickler, dass das Spiel am 9. November als Download verfügbar sein wird.

Dies wäre nicht das erste Spiel der Lika A Dragon/Yakuza Serie, das ausschließlich digital im Western erscheint, auch Yakuza 5 wurde damals nur als Download Version für die PlayStation 3 veröffentlicht.

Für Japan hingegen ist die Veröffentlichung einer Retail-Version von Lika A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name bereits bestätigt.

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name erscheint am 9. November für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.