Deliver Us Mars: Harsche Umgebungen des roten Planeten

Autor:, in / Deliver Us Mars

Welche Gefahren auf dem Mars lauern, wird in einem neuen Missionsbriefing zum Spiel Deliver Us Mars deutlich.

Spieler durchqueren demnach riesige Wüsten, erklimmen steile Bergformationen oder setzen sich mit der eisigen Kälte auf dem roten Planeten auseinander.

Deliver Us Mars wird ab dem 2. Februar 2023 auf PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und am PC via Steam und Epic Games Store spielbar sein.