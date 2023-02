Deliver Us Mars: Medaillenspiegel: So bewertet die Fachpresse das Spiel

Autor:, in / Deliver Us Mars

Der Medaillenspiegel zu Deliver Us Mars verrät die Wertungen der Fachpresse zum Abenteuer auf dem roten Planeten.

Der Countdown steht bei null, die Reise zum Mars hat begonnen. Ab sofort ist Deliver Us Mars für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich.

Was die Fachpresse zum Nachfolger von Deliver Us the Moon sagt und vor allem, wie die Reise zum toten Planeten bewertet wurde, zeigt der Medaillenspiegel.

Deliver Us Mars Medaillenspiegel

GamingTrend 85/100

GameWatcher 8/10

GameSpew 80/100

Dexerto 80/100

Hobby Consolas 79/100

TheSixthAxis 7/10

Push Square 7/10

Noisy Pixel 60/100

TheGamer 50/100