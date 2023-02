Deliver Us Mars: Gefährliche Mission zum Roten Planeten

Autor:, in / Deliver Us Mars

Die Fortsetzung zu Deliver Us The Moon von Frontier Foundry und Entwickler KeokeN Interactive ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich.

Frontier Foundry, das Spiele-Label von Frontier Developments plc, hat das Sci-Fi-Abenteuerspiel Deliver Us Mars veröffentlicht.

Das von KeokeN Interactive entwickelte Deliver Us Mars ist die Fortsetzung des gefeierten Deliver Us The Moon und schickt die Spieler auf eine gefährliche Mission zum Roten Planeten. Dabei verfolgen sie ein Ziel: der Menschheit eine Überlebenschance zu geben.

Das Spiel ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC über Steam und den Epic Games Store zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 29,99 Euro erhältlich. Die nur für PC erhältliche Deluxe Edition mit dem Basisspiel und dem Original-Soundtrack ist zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 34,99 Euro erhältlich.

Deliver Us Mars spielt 10 Jahre nach den dramatischen Ereignissen von Deliver Us The Moon. In dem Weltraumabenteuer schlüpfen die Spieler in die Rolle der angehenden Astronautin Kathy Johanson. Sie schließt sich der Besatzung der Raumfähre Zephyr an, die mit einer entscheidenden Mission betraut ist: Sie soll riesige Kolonieschiffe, die sogenannten ARKs, bergen.

Diese sind in der Lage, die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels auf der Erde umzukehren. Um diese Aufgabe zu erfüllen, reist die Besatzung zum Mars. Dort müssen sie die Schiffe von Outward zurückholen, einer zwielichtigen Organisation, die diese lebensrettende Technologie beschlagnahmt und beschlossen hat, die Menschheit zurückzulassen.

Kathy hat jedoch auch einen persönlichen Grund, an der Mission teilzunehmen: Sie will die Wahrheit über das Verschwinden ihres flüchtigen Vaters herausfinden – eine mysteriöse Übertragung vom Roten Planeten deutete darauf hin, dass er noch am Leben sein könnte.

Nach der Bruchlandung auf dem Mars erkunden die Spieler eine Vielzahl von Umgebungen. Von verwüsteten Siedlungen im roten Sand und eisigen Tälern bis hin zu den verlassenen ARKs, die jeweils unterschiedliche Gameplay-Herausforderungen bieten. Kathy wird im Verlaufe des Abenteuers ihr ganzes Können unter Beweis stellen müssen: Sie wird mit ihren Kletteräxten, furchterregende Abhänge von Felswänden bewältigen, mit dem Mars-Rover über Dünen fahren oder knifflige Rätsel lösen, um voranzukommen.

Doch auch vor dem ein oder anderen Tauchgang schreckt Kathy nicht zurück. Damit verspricht Deliver Us Mars eine unvergessliche erzählerische Reise zu werden, die ein filmisches Abenteuer mit einer sehr persönlichen Geschichte verbindet.

Deliver Us Mars | Der Prolog – Gameplay Part 1

Deliver Us Mars | Mondbär – Gameplay Part 2

Deliver Us Mars | Wir heben ab – Gameplay Part 3

Deliver Us Mars ist für 26,99 Euro im Microsoft Store verfügbar.