Deliver Us Mars: Zwei exklusive Screenshots aus dem Spiel veröffentlicht

Autor:, in / Deliver Us Mars

Hier erwarten euch zwei exklusive Screenshots direkt aus der Entwicklung von Deliver Us Mars.

Deliver Us Mars wird am 2. Februar zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 29,99 Euro erscheinen.

Heute haben uns die Entwickler zwei exklusive Screenshots zum Spiel zugesendet, damit wird diese direkt mit euch teilen:

In Deliver Us Mars schlüpft ihr als Spieler in die Rolle der angehenden Astronautin Kathy Johanson.

Der Screenshot oben verdeutlicht die komplizierte Natur von Kathys Motivation im Spiel: Um die Zukunft der Menschheit zu bewahren, möchte Kathy helfen, Technologie, die die Erde retten kann, vom Mars zu holen.

Kathy will auch herausfinden, ob ihr verschollener Vater Isaac noch am Leben ist. Eine mysteriöse Übertragung vom Roten Planeten deutet dazu an, dass dies zumindest möglich sein könnte.

Deliver Us Mars hat als Standalone-Fortsetzung im Vergleich zum Vorgänger einen großen Schritt nach vorn gemacht, auch was die Spielmechanik angeht.

Die Spieler kommen in den Genuss einer präzisen Klettermechanik, die an klassische Action-Platformer erinnert. Zudem fordert Deliver us Mars die Spieler mit puzzle-artigen Rätseln heraus, die im Laufe des Spiels immer anspruchsvoller werden.

Das Entwickler-Team wünscht euch dazu noch eine schöne Weihnachtszeit: