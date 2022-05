Der Herr der Ringe: Gollum: Release im Herbst 2022 geplant und weitere Details

Das deutsche Entwicklerstudio Daedalic Entertainment arbeitet seit spätestens 2019 an Der Herr der Ringe: Gollum, einem neuen Spiel, das auf der berühmten Vorlage von J.R.R. Tolkien basiert.

Zuletzt stellte der Entwickler im Dezember neue Eindrücke in Form eines Cinematic-Trailers vor, in dem die tragische Figur des Gollum die Hauptrolle spielt.

Auf Steam beantwortete der Entwickler jetzt in einer FAQ wichtige Fragen zum Spiel.

So erfahren wir, dass Der Herr der Ringe: Gollum ein offizielles Spiel zur Marke ist und die im Spiel vorhandenen Charaktere und Situationen aus dem offiziellen Material von der von Tolkien geschaffenen Welt stammen. Das Spiel und sein Inhalt entsprechen also dem Kanon, wie man so schön sagt und wurde sogar vom Rechteinhaber genehmigt.

Zur Frage, wie die Handlung der Bücher in das Spiel passt, sagt der Entwickler, dass die Geschichte zu einem großen Teil parallel zu den früheren Kapiteln von Der Herr der Ringe stattfindet. Sie deckt die frühe Zeit von Gollum in Mordor, die Gefangennahme durch Sauron und das Verhör durch Gandalf ab.

Gollum eignet sich mit seinen Eigenschaften als flinke Kreatur, die klettern, springen und sich an Gefahren vorbeischleichen sowie an vorteilhaften Stellen festhalten kann, als ideale Figur für ein Abenteuer. Als verdrehter Hobbit mit zwei Persönlichkeiten und seinem umfangreichen Wissen über Mittelerde zählt er außerdem zu den faszinierendsten Charakteren, die Tolkien geschaffen hat.

Wer an Gollum denkt, der stellt sich zunächst die Kreatur aus den Filmen von Peter Jackson vor. Da der Entwickler aber seine eigene Interpretation schaffen und man der literarischen Vorlage treu bleiben wollte, sieht die Figur nicht so aus, wie in den Filmen.

Die Stimme wird übrigens im Original von Wayne Forester gesprochen, der seine Stimme schon vielen Figuren in unzähligen Videospielen geliehen hat.

Daedalic beschreibt Der Herr der Ringe: Gollum weiterhin als ein Action-Adventure mit Schleich- und Plattform-Elementen. Eine Verbindung zu anderen Videospielen besteht nicht und es wird eine Geschichte aus den Büchern erzählt, in der Spieler neue und auch altbekannte Charaktere entdecken werden.

Die Veröffentlichung von Der Herr der Ringe: Gollum ist derzeit für Herbst 2022 geplant. Ein konkretes Datum gibt es nicht. Gameplay und mehr Details soll es schon bald geben.

Das Spiel wird sowohl digital als auch im Handel auf Disc erscheinen. Eine Collector’s Edition wird es allerdings nicht geben. Dafür aber eine Digital Deluxe Edition mit noch unbekannten Inhalten.