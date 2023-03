Der Herr der Ringe: Gollum: Rund 40 Minuten Gameplay aus Mittelerde

Daedalic Entertainment und NACON haben für das Adventure Der Herr der Ringe: Gollum mit dem am 25. Mai den Termin für die Veröffentlichung auf Xbox, PlayStation und PC bekannt gegeben.

Doch das war nicht alles.

In einem rund 40 Minuten langen Showcase zeigt der Entwickler frisches Gameplay direkt aus Mittelerde an, die euch neue Einblicke in die Geschichte um die tragische Figur vermitteln.