Destiny 2: Anbruch Ingame-Event gestartet

Das Ingame-Event „Anbruch“ in Destiny 2 ist zurückgekehrt , bei dem sich Spielende feierlich um den Festtagsofen versammeln, kosmische Lieder singen und ihre Freunde mit köstlichen Leckereien verwöhnen können. Bis zum 2. Januar können alle Destiny 2-Spielenden Feinde besiegen und Zutaten sammeln, um daraus Plätzchen zu backen, die sie gegen Prämien verteilen können.

Allen Spielenden steht die Event-Karte zur Verfügung, die Herausforderungen bietet, welche Anbruch-Stimmung aufkommen lassen. Durch das Aufwerten der Event-Karte können Spielende Event-Tickets verdienen, um Prämien wie einen Exotischen Geist, eine Legendäre Geste, einen Teleporteffekt und eine Geist-Projektion freizuschalten.

Das Plätzchenverschenken an Verbündete lässt wahre Anbruch-Stimmung aufkommen, die für neue und wiederkehrende Prämien, einschließlich der Waffenfokussierung, verwendet werden kann.

Neben anderen Prämien gibt es für alle, die an der Festtagsstimmung teilhaben, die neue Legendäre Arkus-Glefe „Albedo-Flügel“. Außerdem gibt es im Everversum neue Anbruch-Rüstungsornamente für jene, die in dieser Saison sowohl stilvoll als auch gemütlich aussehen wollen.

Für materielle Güter können Hüter, die bis zum 2. Januar um 18:59 Uhr die Event-Herausforderung „Amateur-Bäcker“ abschließen, die Anbruch-Mütze mit abnehmbarem Schneeball-Bommel bei Bungie-Prämien erwerben.

Der Einsatztrupp-Finder, mit dem Hüter ganz einfach Verbündete für Dungeons, Raids, saisonale Aktivitäten und vieles mehr anwerben können, ist eine Ergänzung zur Saison des Wunsches. Während Bungie diese Funktion während der Beta-Phase weiter verfeinert, wird der Einsatztrupp-Finder als permanentes Feature für alle Spielenden in Destiny 2 zur Verfügung stehen und sicherstellen, dass kein Hüter alleine kämpfen muss.

Im Jahr 2024 dürfen sich Spielende auf noch weitere Updates freuen. Ab Ende Januar wird Destiny 2 neue wöchentliche Quests für den Fortschritt einführen, die unter dem Namen „Rivens Wünsche“ bekannt sind, sowie die Rückkehr der Triumphmomente, in denen Spielende ihre Erfolge des Lightfall-Jahres feiern können.

Danach werden die Hüter-Spiele, der jährliche Klassenwettkampf, im März mit einem neuen Schwerpunkt auf dem Wettbewerb Klasse gegen Klasse zurückkehren. Im April wird Bungie dann nachlegen mit einem zweimonatigen Inhaltsupdate namens Destiny 2: Ins Licht, das die Hüter auf ihren Weg in den Reisenden vorbereiten wird – für die finale Konfrontation mit dem Zeugen in Destiny 2: Die finale Form, das am 4. Juni 2024 erscheint.