The Finals: Actionreiche Spielszenen aus dem Free-to-Play-Arena-Shooter

Autor:, in / The Finals

In drei neuen Videos zeigen wir euch Spielszenen aus dem Free-to-Play-Arena-Shooter The Finals auf der Xbox Series X.

In virtuellen Arenen tretet ihr gegen eure Kontrahenten an und versucht möglichst schnell an Chash zu kommen, welches ihr in einem Safe ablegen und dann verteidigen müsst. Euch stehen in den Gefechten unterschiedliche Waffen und Gadgets zur Verfügung, um die gegnerischen Teams auszulöschen. Die virtuellen Arenen sind komplett zerstörbar, was euch neue taktische Möglichkeiten geben kann.

Wir haben uns in die Arenen begeben und dieses für euch in drei Videos festgehalten.

The Finals | Kills, Kills und noch mehr Kills

The Finals | Wir brauchen Cash, um zu gewinnen

The Finals | Weiteres Xbox Series X Gameplay

