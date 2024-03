The Finals: Diese Woche startet Season 2

Autor:, in / The Finals

Eine neue Karte, neue Gadgets, mehr Waffen und ein brandneuer 5v5-Spielmodus – das und vieles mehr gibt es in Season 2 von The Finals, das am 14. März 2024 erscheint.

Season 2 von The Finals startet am 14. März, und in der Arena geschehen seltsame Dinge. Die Spielshow wurde vom abtrünnigen Hackerkollektiv CNS infiltriert, und die Showrunner versuchen krampfhaft, ihre kryptischen Botschaften zu entschlüsseln – aber eines ist klar: Die Show muss weitergehen!

Während der vollgepackten neuen Season des Free-to-Play-Spiels können die Teilnehmer neue Waffen für jede Klasse, die gehackte neue Karte SYS$HORIZON, den brandneuen 5v5-Spielmodus Power Shift, ein neues, auf Fähigkeiten basierendes Ligasystem, belohnte wöchentliche Karrierefortschritte, private Matches – vorerst in einer auf Funktionen beschränkten Beta-Version – und den neuen Hacker-Spielstil erleben, der den Teilnehmern mehrere Möglichkeiten bietet, die Arena zu ihren Gunsten zu verändern.

Der neue Hacker-Spielstil von The Finals lässt die Spieler in die Rolle von CNS schlüpfen, mit einer Reihe neuer Gadgets und einer neuen Spezialisierung, die mit den vorhandenen Waffen der Spieler kombiniert werden können.

Spieler entfernen Wände, trotzen der Schwerkraft, graben sich durch die Arena und verwandeln Gegenstände – sie werden zum Glitch im System, zum ultimativen Cyber-Taktiker, und bringen eine neue Dimension ins Spiel.

Der Dematerializer für Mediums: Eine Spezialisierung, die physische Oberflächen wie Wände, Decken oder Glibber vorübergehend auslöscht und es den Kandidaten ermöglicht, sie zu sehen, zu schießen und zu durchqueren. Spieler schaffen neue Durchgänge und schließen sie wieder – sie verwandeln jedes Hindernis in eine offene Tür.

Der Anti-Gravitations-Würfel für Heavys: Ein einsetzbarer Würfel, der die Schwerkraft in seiner unmittelbaren Umgebung manipuliert und Teilnehmer und Objekte nach oben hebt. Ist er ein Hilfsmittel zur Überwindung von Hindernissen? Oder ein Verteidigungsmittel? Das hängt von jedem einzelnen Teilnehmer ab.

The Gateway für Lights: Ein paar einsatzbereite Portale mit begrenzter Reichweite. Wenn beide geworfen und aktiviert werden, können sich Teilnehmer und Gegenstände zwischen den beiden Orten bewegen. Jeder kann ein Portal benutzen, aber die Spieler können sie nicht sehen oder durch sie hindurchschießen. Perfekt für eine schnelle Flucht, wenn es mal brenzlig wird.

Der Data Reshaper für Mediums: ein Gadget, das gegnerische Befestigungen (oder beliebige Objekte) in etwas völlig anderes verwandelt – zum Beispiel eine gegnerische Mine in einen Stuhl. Oder einen feindlichen Geschützturm in einen Tisch. Großartig, um feindliche Verteidigungsanlagen zu durchbrechen.

Alle Builds erhalten neue Waffen, wobei die Lights die 93R-Stoßfeuer-Maschinenpistole, die Mediums das neue FAMAS-Stoßsturmgewehr und die Heavys die neue KS-23-Schrotflinte erhalten.

Mit dem Zugang zu Assets und Quelldateien hat CNS seine eigene Arena, SYS$HORIZON, vorgestellt. Diese verglitchte, mit Neonlicht gefüllte Stadtlandschaft existiert im Ladebereich der Spielshow und bietet eine Mischung aus vertikalem und horizontalem Gameplay.

Voxel-Brücken schaffen Wege zwischen Gebäuden, und schwebende, glitchende Objekte erlauben es den Teilnehmern, sich durch die Arena zu bewegen. SYS$HORIZON ist teilweise geladen und deplatziert und bietet vor allem nachts einen sehenswerten Anblick.

Darüber hinaus enthält The Finals Season 2 Power Shift – einen brandneuen, lockeren 5v5-Spielmodus, bei dem zwei Teams darum kämpfen, eine Plattform durch die Arena zu eskortieren.

Wenn sie von einem gegnerischen Team unterbrochen wird, kommt die Plattform zum Stillstand – oder sie wechselt die Richtung komplett. Aber Vorsicht: Die Plattform reißt alles mit, was sich ihr in den Weg stellt, und kann durch physikalische Kräfte aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Die Spieler können ihre Teilnehmer zwischen den Respawns austauschen, so dass sie ihre Teams im Handumdrehen ausbalancieren und ihre Fähigkeiten perfektionieren können.

In Season 2 können die Teilnehmer in einem überarbeiteten Ligasystem antreten, das die Erfahrung des Ranglistenspiels verbessert, mit Ligabelohnungen, die die Einsätze erhöhen. Ein neues Karrieresystem bietet wöchentliche Belohnungen von Season-Sponsoren, die es den Spielern ermöglichen, durch das Abschließen von Verträgen während der Season vom Rookie zum Pro aufzusteigen.

Das – und noch viel mehr – wartet in The Finals Season 2. The Finals ist kostenlos für PC über Steam, für PC-Cloud-Streaming über NVIDIA GeForce Now, für PlayStation 5 und für Xbox Series X|S erhältlich.

