The Finals: Arena-Shooter feiert 10 Millionen Spieler

Autor:, in / The Finals

Nur weil ein Spiel kostenfrei spielbar ist, bedeutet dies nicht automatisch, dass sich die Spieler in Scharen darauf stürzen. Es muss dennoch eine Menge richtig machen, um zu begeistern.

Von sich überzeugen konnte The Finals in den vergangenen Wochen. Erst am 8. Dezember ging das Action-Spiel während der Game Awards an den Start, jetzt feiert man erste große Erfolge.

Verbuchen kann The Finals bislang 10 Millionen Spieler, wie die Verantwortlichen in den vergangenen Stunden über X/Twitter mitteilten.

In dem entsprechenden Post heißt es:

„An alle 10 Millionen Wettbewerbsteilnehmer (!), die sich seit dem Start in die Arena begeben haben – ein riesiges DANKESCHÖN!“ Weiter sagten die Entwickler: „Wir sind einfach nur gerührt und begeistert von der Reaktion der Community. Wir hätten es uns nie träumen lassen, so schnell zehn Millionen Spieler zu erreichen“, sagt Rob Runesson, Executive Producer von THE FINALS. „Wir werden das Spiel weiterhin verbessern und ausbauen und sicherstellen, dass es für unsere Community in den nächsten Jahren noch so einige Überraschungen geben wird.“

Bereits Anfang der Woche feierte The Finals den Beginn seines ersten Ingame-Events passend zur Jahreszeit: Spieler purzeln, mit kostenlosen weihnachtlichen Cosmetics ausstaffiert, durchs verschneite Monaco und sorgen in der festlichsten Game-Show der Welt für Chaos und Zerstörung:

Das ist aber noch nicht alles, denn auch Zuschauer auf Twitch können über die Twitch Drops bei allen teilnehmenden Streamern ordentlich absahnen. Und nach den Feiertagen geht es in Season 1 mit neuen Inhalten weiter.

Falls ihr The Finales bisher nicht ausprobiert habt, dann könnt ihr euch das Spiel kostenlos im Microsoft Store herunterladen: