The Finals: Free-to-Play-Arena-Shooter jetzt auf Xbox spielbar

Während der Game Awards hat Embark Studios The Finals gelauncht, die ultimative Combat-Game-Show, in der Spieler sich das Chaos untertan machen, es mit Style zum Star bringen und die Möglichkeiten der Spielwelt nach Herzenslust ausreizen.

Der Team-basierte Shooter ist jetzt für Steam, Xbox Series X|S und PlayStation 5 verfügbar. Ambitionierte Teilnehmer steigen direkt in Season 1 ein und kommen in den Genuss des Glamours und Glitzers von Las Vegas. Die neue virtuelle Arena ist bis zum Anschlag gefüllt mit Neonlichtern, Slot-Maschinen, Boxern, UFOs und mehr – ein All-You-Can-Eat-Buffet aus Zerstörung und Chaos und ersten Hinweisen darauf, was hinter der beliebtesten Game-Show der Welt stecken könnte.

Gustav Tilleby, Creative Director, meint: „Wir haben Embark gegründet, um zu verändern, wie Spieleentwicklung funktioniert und was Spiele sein können. The Finals ist unser erster Titel und verkörpert diese Vision ganz exzellent. The Finals ist nicht noch ein weiteres Battle Royale, eine Militär-Sim oder eine taktisches FPS – von denen gibt es da draußen schon genug. Es ist eine vollkommen neue Art Shooter. Während der Playtests dieses Jahr war es für uns absolut fantastisch und auch Demut gebietend, wie die Community das Spiel aufgenommen hat. Jetzt, wo das Spiel live ist, sind wir ganz darauf konzentriert, sicherzustellen, dass unsere Community eine großartige Zeit damit hat und haben außerdem noch ein paar Überraschungen im Ärmel.“

In The Finals treten die Teilnehmer in virtuellen Arenen gegeneinander an, die auf Locations in der echten Welt basieren. Sie kämpfen in voll-zerstörbaren Umgebungen, die auf Embarks spezieller Technologie für Server-basierte Zerstörung und Bewegung beruhen. Diese sorgt dafür, dass alle Spieler jedes Ereignis zeitgleich erleben – egal ob es sich um ein explodierendes Möbelstück handelt oder gleich ein ganzes Gebäude kollabiert.

Spieler erstellen ihren ganz eigenen Game-Show-Teilnehmer – schleichende, Schwerter schwingende Ballerinas sind dabei ebenso gern gesehen wie todbringende Pandas mit Raketenwerfern. Jeder entscheidet selbst, als was und wie er spielt.

Die besten Teilnehmer vertrauen nicht nur auf Zielgenauigkeit, sondern auch auf ihren Instinkt und nutzen die Umgebung, Gadgets, Waffen und Spezialisierungen, um ihre Rivalen zu besiegen und Ruhm und Reichtum zu erlangen.