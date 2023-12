Jurassic Park: Survival: Action-Adventure spielt auf Isla Nublar

Erkundet in Jurassic Park: Survival die Insel Isla Nublar und stellt euch den furchterregenden Dinosauriern in diesem neuen Einzelspieler-Action-Adventure.

Bei den Game Awards kündigte Saber Interactive in Zusammenarbeit mit Universal Games und Digital Platforms ein neues Videospiel an, das 65 Millionen Jahre in der Entwicklung ist: Jurassic Park: Survival.

Im Einzelspieler-Action-Adventure, das von Saber für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S entwickelt wird, kehren Spieler auf eine vollständig realisierte Isla Nublar voller lebender Dinosaurier zurück und werden Teil einer völlig neuen Geschichte, die am Tag nach den Ereignissen des beliebten Jurassic Park-Films von Universal Pictures und Amblin Entertainment aus dem Jahr 1993 spielt.

Willkommen in Jurassic Park: Survival. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Dr. Maya Joshi, einer InGen-Wissenschaftlerin, die nicht in der Lage war, die Isla Nublar zu evakuieren, in einem originellen Abenteuer für Fans der Jurassic Park-Reihe und für alle, die erzählerisch orientierte Spiele lieben.

Die Spieler müssen in einer intensiven Mischung aus First-Person-Stealth und Action in spannenden Begegnungen mit Dinosauriern überleben, die alle ihr eigenes, individuelles und anpassungsfähiges Verhalten haben und durch John Hammonds Vision zum Leben erweckt wurden. Die Spieler können in eine üppige Welt voller Wunder, Geheimnisse und Gefahren eintauchen, in der sich zwei durch 65 Millionen Jahre getrennte Spezies in einem völlig neuen Abenteuer gegenüberstehen.

Tim Willits, COO von Saber Interactive, sagte: „Als langjährige Fans von Jurassic Park ist es für uns eine große Ehre, diese aufregende Reise anzutreten. Unser Ziel ist es, die Magie und das Wunder des kultigen Films einzufangen, indem wir eine Mischung aus langjähriger Entwicklungserfahrung und echter Leidenschaft für das Ausgangsmaterial einbringen.“

„Wir haben immer wieder von unseren Fans gehört, dass sie auf ein Spiel gewartet haben, das sie wie nie zuvor in Jurassic Park eintauchen lässt, und nun haben wir einen Weg gefunden. Wir freuen uns, endlich bekannt geben zu können, dass der kultige Film in einem brandneuen Videospiel zum Leben erweckt wird, und zwar in Zusammenarbeit mit den erstaunlichen Talenten von Saber Interactive. Wir können uns keine bessere Art und Weise vorstellen, die einjährigen Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum von Jurassic Park zu krönen als mit dieser aufregenden Ankündigung“, so Jim Molinets, Senior Vice President, Production and Marketing, Universal Games and Digital Platforms.

Wichtige Features

Erkundet die Isla Nublar: Die Spieler wagen sich auf eine vollständig realisierte Isla Nublar voller reaktiver Wildtiere, Dinosaurier und anderer überraschender Bedrohungen. Von den ikonischen, hoch aufragenden Toren des Parks bis hin zum Besucherzentrum und darüber hinaus wird Jurassic Park so lebendig wie nie zuvor.

Ausweichen vor prähistorischen Raubtieren: Die Spieler überlisten, entkommen und interagieren mit den kultigen Dinosauriern aus dem Film. Sie nutzen ihren Einfallsreichtum durch Ablenkung und Tarnung, um intensive und unvergessliche Begegnungen zu meistern und einige der tödlichsten Kreaturen zu überleben, die jemals auf der Erde lebten.

Überlebt die Insel: Die Spieler müssen den Park erkunden und sich seinen Gefahren stellen. Sie werden alle ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen nutzen, um intelligente Lösungen zu finden, um die vielen Bedrohungen zu überstehen, die auf der Isla Nublar lauern.