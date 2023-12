The Outlast Trials: Horrorspiel erscheint im März für Xbox

Autor:, in / The Outlast Trials

Red Barrels, das Indie-Entwicklerstudio hinter dem Outlast-Franchise, gab während der The Game Awards bekannt, dass es seinen Survival-Horror-Multiplayer The Outlast Trials am 5. März 2024 für PC, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und Xbox One veröffentlichen wird.

The Outlast Trials wird zum Start in zwei Versionen digital erhältlich sein. Vorbesteller erhalten das Grizzly Hazmat Outfit. Die Deluxe Edition enthält zusätzlich dazu das Reagent Starter Pack mit 4 exklusiven legendären Spieler-Skins, exklusive Zellen-Gegenstände, Spieler-Symbole und Zellen-Poster.

Zum V1-Launch des Spiels am 5. März 2024 wird Red Barrel’s eine furchterregende neue Prüfung enthüllen – die Toy Factory, in der die Testpersonen gegen die psychotische Mother Gooseberry antreten müssen.

Darüber hinaus enthält das V1-Update mehrere neue Features, darunter neue MK-Herausforderungen, die speziell für Toy Factory entwickelt wurden, volle Konsolen- und Controller-Unterstützung, neue Optionen zur Charakteranpassung, Outfits und eine erhöhte Level-Obergrenze.

Outlast Trials V1 Launch-Features

Konsolenunterstützung: Jetzt können PlayStation 4|5, Xbox Series X|S- und Xbox One -Spieler die Trials in Angriff nehmen!

Neue Prüfung: Völlig neue Spielzeugfabrik-Prüfung, in der die Probanden gegen die furchterregende Mutter Stachelbeere antreten müssen.

Neue MK-Herausforderungen: Entwickelt für die Toy Factory-Umgebung.

Volle Controller-Unterstützung: Controller, Vibrationen und verschiedene Controller-Layouts zur Anpassung an den Spielstil.

Neue Beweisdokumente: Erfahrt mehr über die Hintergrundgeschichte von Murkoff und die Überlieferungen von Outlast.

Neue Charakteranpassung: Viele neue Kosmetikelemente zum Freischalten.

Neue Zellendekorationen: Schmückt eure Zelle mit neuen Kosmetika aus.

Neue legendäre Outfits: Erwerbt neue legendäre Outfits für Wiedergeborene.

Erhöhtes Level Cap: Setzt eure Therapie bis zu Level 65 fort.

Neue Amps: Verfeinert euer Loadout mit vielen neuen Amps.

Wöchentliche Programme: Kehrt jede Woche zurück, um neue Therapien zu erleben.

Außerdem viele weitere Verbesserungen der Lebensqualität, Balancing und Fehlerbehebungen.