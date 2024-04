The Outlast Trials: Toxic Shock Event feiert über 2 Millionen Spieler

Autor:, in / The Outlast Trials

Red Barrels, das in Montréal ansässige Studio, freut sich, bekannt geben zu können, dass The Outlast Trials seit seinem Early Access-Start über 2 Millionen Spieler auf PC, Xbox und PS5 in seinen Bann gezogen hat.

Nach einem Monat adrenalingeladenen Horrors startet das Studio sein erstes zeitlich begrenztes Event, Toxic Shock, zusammen mit einem speziellen Accolades-Trailer als Zeichen der Dankbarkeit an die wachsende Community.

Im ersten Monat des Early Access von The Outlast Trials haben sich über 2 Millionen Testpersonen den Prüfungen gestellt. Gemeinsam waren die Spieler von unzähligen Todesfällen und außerordentlichem Blutvergießen gezeichnet, mit über 38 Millionen Toten und genug vergossenem Blut, um den Central Park in New York City in ein zwei Meter tiefes Blutmeer zu tauchen.

Trotz der widrigen Umstände haben sich über 600.000 Teilnehmer den Weg in die Freiheit erkämpft und wurden wiedergeboren. Macht euch auf das gefasst, was als Nächstes kommt: Neue Prüfungen und albtraumhafte Feinde stehen am Horizont bereit, um euren Mut auf unvorstellbare Weise zu testen.

Toxic Shock: Eine tödliche Herausforderung

Vom 16. April bis zum 7. Mai 2024 wird in den Outlast Trials mit Toxic Shock ein neues Reich des Schreckens eröffnet

Das zeitlich begrenzte Programm „Toxic Shock“ ist ein Experiment über die symbiotische Wirkung von chemisch verursachtem Schmerz und dauerhaftem Schaden

Neuer Variator: Toxic Shock – Die Umgebung des Trials füllt sich sporadisch mit giftigem Gas, das permanenten Schaden anrichtet

Neues Sekundärziel: Sammelt alle betäubten Ratten in der Studie zur Gewebeanalyse ein. Erfüllt das Ziel, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten

Schließt die Prüfungen in diesem zeitlich begrenzten Programm ab, um exklusive Toxic Shock-Belohnungen zu erhalten

Deckt die Geheimnisse von Toxic Shock auf, indem ihr neue Beweisdokumente findet, die in den Prüfungen verstreut sind

…und viele Verbesserungen der Spielqualität – Patch Notes folgen am 16. April