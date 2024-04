The Outlast Trials: Toxic Shock Limited Time Event und Update

Autor:, in / The Outlast Trials

The Outlast Trials hat das erste Update aus dem Early Access veröffentlicht!

In den Outlast Trials wird Toxic Shock eingeführt, ein neues Reich des Schreckens!

In diesem zeitlich begrenzten Programm namens „Toxic Shock“ müsst ihr ein Experiment über die symbiotische Wirkung von chemisch verursachtem Schmerz und dauerhaftem Schaden überleben.

Die Umgebung des Trials füllt sich sporadisch mit giftigem Gas, das permanenten Schaden anrichtet. Versteckt euch, um am Leben zu bleiben! Weitere Details haben wir euch bereits in dieser The Outlast Trials News vorgestellt.