The Outlast Trials: Blutiges Gameplay aus dem Fleischwolf

Ein neues Gameplay-Video zeigt die ersten 15 Minuten aus The Outlast Trials samt blutigem Fleischwolf.

Einen spannungsgeladenen Vorgeschmack auf The Outlast Trials sehen Fans von Horrorspielen in einem neuen Video.

In den ersten 15 Minuten des Koop-Survival-Titels von Red Barrel erwachen Spieler als neuer Rekrut der Murkoff Corporation in einem unbekannten Gebäude auf. Als Testkandidat erkunden sie den fremden Ort, an dem hinter jeder Ecke eine Gefahr lauern könnte.

Das Gameplay wurde von der PC-Version aufgenommen. Neben dem PC wird The Outlast Trials auch für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen.