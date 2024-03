The Outlast Trials: Koop-Horror schockt ab heute Xbox-Spieler

Autor:, in / The Outlast Trials

Ab sofort können Spieler mit The Outlast Trials im Multiplayer-Horror gemeinsam um ihr Leben fürchten.

Der Indie-Entwickler Red Barrels hat heute die Survival-Horror-Koop-Multiplayer-Version seiner furchteinflößenden Outlast-Franchise veröffentlicht, die bisher mehr als 37 Millionen Spieler weltweit in Angst und Schrecken versetzt hat.

The Outlast Trials ist ab sofort in zwei Versionen als digitaler Download für PC, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich.

Die heutige Veröffentlichung von Outlast Trials „V1“ ist der Höhepunkt des wertvollen Spieler-Feedbacks, das seit dem Early-Access-Start auf PC im Mai 2023 mit über 1,6 Millionen verkauften Exemplaren weltweit eingegangen ist.

Mit neuen Inhalten und signifikanten Verbesserungen, neuen Trials- und Charakteranpassungsoptionen, wöchentlichen Herausforderungen, Controller-Unterstützung und Cross-Play zwischen PC-, PlayStation- und Xbox-Spielern hat Red Barrels das ohnehin schon furchteinflößende Survival-Horror-Erlebnis kontinuierlich weiterentwickelt.

Über The Outlast Trials

Wir schreiben das Jahr 1959, und die transnationale Murkoff Corporation nutzt eine Rekrutierungsagentur, um potenzielle Testpersonen zu finden, die zu perfekten Schläferagenten gemacht werden sollen. Diese „Reagents“ werden gezwungen, sich schrecklichen physischen und psychologischen Prüfungen zu unterziehen, bis sie zu perfektem Gehorsam konditioniert und bereit sind, wieder in die Gesellschaft entlassen zu werden und darauf zu warten, zu einem günstigen Zeitpunkt ausgelöst zu werden.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines dieser untrainierten Zivilisten und können ihr Aussehen sowie ihre Zellen im Schlafraum vollständig anpassen – dem Bereich, in dem die Reagents die einzigartigen Bewohner treffen, sich zwischen Murkoffs erschütternden Experimenten entspannen oder sich mit anderen Testpersonen im Schach oder Armdrücken messen können.

Das Red Barrels Teams sagt über die Veröffentlichung: „In Outlast ging es schon immer darum, trotz überwältigendem Horror zu überleben. Man schafft es vielleicht gerade so, zu überleben, aber man wird nie wieder derselbe sein. Für The Outlast Trials haben wir uns gefragt: ‚Was wäre, wenn die Spieler gemeinsam in diesem Horror gefangen wären?“ „Es war ein langer Weg, um dieses Erlebnis auf dem Qualitätsniveau zu liefern, das Red Barrels fordert. Wir mussten etwas Gruseliges, Spannendes, Lustiges und Schockierendes schaffen. Wir mussten etwas schaffen, das die Spieler entweder allein oder mit Freunden genießen konnten. Und wir mussten etwas schaffen, zu dem die Spieler immer wieder zurückkehren können. Wir hoffen, dass ihr unseren Albtraum genießt und erleidet.“