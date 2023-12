Jurassic Park: Survival: Ähnlich wie Alien: Isolation laut Gerücht

Die The Game Awards Show 2023 hatte so einige Überraschungen zu bieten und für viele Zuschauer war die Ankündigung von Jurassic Park: Survival eines der größten Highlights.

Wer den Trailer zur Ankündigung gesehen hat, der wird nicht verwundert sein, dass das Spiel einen ähnlichen Survival-Ansatz wie Alien: Isolation haben soll. Dies bestätigte auch Jeff Grubb von Giant Bomb, wobei er aber nur sagte, dass dies „das Ziel“ sei und meinte, dass das kommende First-Person-Action-Adventure Jurassic Park: Survival wie der gefeierte Sci-Fi-Survival-Horror von Creative Assembly Alien: Isolation ausgerichtet sein soll. Weitere Details nannte Jeff nicht.

Aktuell ist nicht bekannt, ob das jetzt bedeutet, dass ein hochintelligenter Dinosaurier den Spieler ständig in Jurassic Park: Survival verfolgen wird.

Die offizielle Website verrät jedoch mehr Details: „Kehren Sie am Tag nach den Ereignissen des beliebten Jurassic Park-Films von 1993 auf die Isla Nublar zurück und erleben Sie ein originelles Abenteuer, das 65 Millionen Jahre zurückliegt.“

„Erleben Sie in diesem Einzelspieler-Action-Adventure spannende Ego-Action in der Rolle der InGen-Wissenschaftlerin Dr. Maya Joshi, die nicht in der Lage war, Isla Nublar zu evakuieren, und entdecken Sie eine nie zuvor erzählte Geschichte.“

„Erleben Sie in aufregenden Begegnungen die Wunder und Gefahren der Dinosaurier, die durch John Hammonds Vision zum Leben erweckt wurden und jeweils ihr eigenes, individuelles und adaptives Verhalten haben.“

„Erleben Sie ein Abenteuer auf der vollständig realisierten Isla Nublar mit einer reaktiven Tierwelt, Dinosauriern und anderen überraschenden Bedrohungen. Von den ikonischen, hoch aufragenden Toren des Parks bis zum Besucherzentrum und darüber hinaus wird Jurassic Park lebendig wie nie zuvor.“

„Überliste, entkomme und interagiere mit den kultigen Dinosauriern aus dem Film. Nutze deinen Einfallsreichtum durch Ablenkung und Tarnung, um intensive und unvergessliche Begegnungen zu meistern und einige der tödlichsten Kreaturen zu überleben, die je auf der Erde gelebt haben.“

„Erforsche den Park und stelle dich seinen Gefahren. Nutze alle dir zur Verfügung stehenden Ressourcen, um intelligente Lösungen zu finden, um die vielen Bedrohungen zu überstehen, die auf der Isla Nublar lauern.“