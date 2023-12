Ubisoft: Mega Hack abgewehrt laut Bericht

Nach dem verheerenden Insomniac Games Leak, bei dem Terabyte an Daten gestohlen und veröffentlicht wurden, war kurze Zeit später anscheinend auch Ubisoft Opfer eines Hackerangriffs, der aber abgewehrt werden konnte.

Der User „vx-underground“ behauptet auf X-Twitter, dass am 20. Dezember ein „unbekannter Threat Actor“ in die Systeme von Ubisoft eingedrungen ist und dort etwa achtundvierzig Stunden lang verblieb.

Während dieser Zeit hatte dieser Benutzer Zugang zu SharePoint, Confluence und Microsoft Teams sowie zu anderen internen Systemen. Trotz des stundenlangen Zugangs scheint alles, was aufgetaucht ist, eine Reihe von Screenshots zu sein, die kaum etwas verraten.

Laut Medienkreisen versuchte der Hacker, etwa 900 Gigabyte an Daten zu stehlen, was jedoch misslang, als er von Ubisoft aus den Systemen entfernt wurde. Weiter heißt es, dass die Daten mit Rainbow Six Siege in Verbindung standen.

Es ist beunruhigend, dass immer mehr solche hochkarätigen Studios von Ransomware-Angriffen betroffen sind. Die Sicherheit im Bereich der Videospielentwicklung wird immer wichtiger, insbesondere angesichts der sensiblen und wertvollen Daten, die in diesen Unternehmen vorhanden sind.

Die Bemühungen von Ubisofts Cybersicherheitsteams, den Angriff abzuwehren und die Systeme zu säubern, sind definitiv lobenswert. Es ist großartig zu hören, dass sie schnell reagiert haben, um mögliche Datenverluste zu verhindern.

Es ist bis jetzt nicht bekannt, welche Inhalte genau erlangt wurden, aber vx-underground scheint sicher zu sein, dass der Versuch erfolglos war.

Solche Vorfälle unterstreichen die Notwendigkeit, dass Unternehmen, vornehmlich in der Gaming-Branche, verstärkte Sicherheitsmaßnahmen ergreifen müssen, um sich vor solchen Angriffen zu schützen. Es ist zu hoffen, dass weitere Studios ihre eigenen Sicherheitsmaßnahmen verbessern und verstärken werden, um derartige Vorfälle zukünftig zu verhindern.