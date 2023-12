The Finals: Arena-Shooter leidet mehr denn je unter Cheatern

Autor:, in / The Finals

Mit dem Erfolg kam der Betrug, kann zusammengefasst werden, was beim Arena-Shooter The Finals gerade abläuft.

Während er Game Awards haben die Embark Studios The Finals per Shadow-Drop veröffentlicht. Die unerwartete Veröffentlichung des Arena-Shooters blieb allerdings nicht die einzige Überraschung.

The Finals brachte es innerhalb der ersten zwei Wochen auf über 10 Millionen Spieler und setzt seinen Siegeszug weiter fort. Allerdings kommt mit dem Erfolg auch der Betrug. Nach wie vor – genauer gesagt leider mehr denn je – leidet The Finals unter einer Schwemme an Cheatern, die anderen den Spielspaß verderben.

Wie ihr vielleicht selbst schon beobachtet habt, wird in den sozialen Netzwerken bereits ausführlich über das Problem mit den Cheatern und Hackern diskutiert. Häufig machen diese Umstände den Kern einer ganzen Diskussion aus. Das Ende dieser spaßdämpfenden Entwicklung ist aber hoffentlich bald abzusehen.

Inzwischen erklärten die Embark Studios, dass technische Probleme dafür verantwortlich gewesen seien, dass man nichts hätte gegen die Cheater machen können. Aktuell arbeite man aber nicht nur an einer Lösung des Problems, sondern sei dieser sogar schon recht nahe. Entsprechend, so heißt es, wolle man sicherstellen, dass das Spiel weiterhin reibungslos, sicher und fair verlaufe.

Bis die Lösung implementiert ist, gehen die Diskussionen allerdings gewiss weiter, denn viele ehrliche Spieler fürchten, dass ihre Matches und ihr Aufstieg in den Rängen – so sehr sich auch darum kämpfen – durch Cheater und Hacker torpediert wird.