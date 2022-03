Destiny 2: Clan Elysium gewinnt World’s First Race

Clan Elysium ist der erste Einsatztrupp, der den „Der Schwur des Schülers“-Raid in Die Hexenkönigin abgeschlossen hat – jetzt live in Destiny 2.

Am Wochenende haben sich im Destiny 2-Raid „Der Schwur des Schülers“ Hüter aus der ganzen Welt ein spannendes Rennen um den „World First“-Abschluss geliefert. Gratulation an die Champions vom Clan Elysium, die als erstes Team der Welt die Herausforderungen in den Tiefen der Pyramide in Savathûns Thronwelt bewältigt haben.

Neue Leere-Fragmente

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Raids „Der Schwur des Schülers“ durch Clan Elysium sind folgende Leere-Fragmente für alle Hüter verfügbar, die gegen Glimmer bei Ikora erworben werden können:

Echo der Instabilität: Granaten-Kills gewähren Flüchtige Geschosse für Leerewaffen

Granaten-Kills gewähren Flüchtige Geschosse für Leerewaffen Echo der Ernte: Präzisions-Todesstöße gegen geschwächte Feinde erzeugen Sphären der Macht

Präzisions-Todesstöße gegen geschwächte Feinde erzeugen Sphären der Macht Echo der Obskurität: Finisher-Kills gewähren Unsichtbarkeit

Finisher-Kills gewähren Unsichtbarkeit Echo der Entkräftung: Sphären der Macht aufzunehmen gewährt Verschlingen

Bungie-Prämien

Hüter haben immer noch Zeit, den Raid am 15. März vor 18 Uhr MEZ abzuschließen, um exklusive Bungie-Prämien-Gegenstände freizuschalten, einschließlich einer „Der Schwur des Schülers“-Raid-Jacke, die im Bungie Store erworben werden kann.

Art Blast – fabelhaft

Heute haben Bungie-Künstler auch noch nie zuvor gezeigte Kunstwerke aus Die Hexenkönigin auf ArtStation vorgestellt.