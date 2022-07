Destiny 2: Funkstille der Entwickler nach realen Drohungen gegen Mitarbeiter

Die Community von Destiny 2 befindet sich auf Reddit in regelmäßigem Austausch mit den Entwicklern von Bungie. Der Community Manager dmg04 etwa antwortet auf viele Themen zum Spiel.

Doch in letzter Zeit scheint Bungie die Kommunikation heruntergefahren zu haben. An der Sommerzeit liegt das aber nicht.

Dem User TheMediocreThor ist das im Subreddit von DestinyTheGame ebenfalls aufgefallen, weshalb er mit einem Beitrag nachhakte.

Community Manager dmg04 meldete sich dazu ausführlich und gab an, dass die zuvor schon angesprochenen Belästigungen nicht einfach harmloser Natur seien, wie man sie etwa auf Twitter oder in sonstigen Kommentaren lesen kann. Er spricht von realen Bedrohungen gegen die Mitarbeiter und gegen das Studio.

Bungie nimmt so etwas sehr ernst und hat die Kommunikation nach außen daher reduziert. Man plane Schutzmaßnahmen und Strategien, um solche Art von Dingen zu vermeiden.

Gegen dmg04 und sogar gegen seine Familie selbst gab es ernsthafte Belästigungen und er lobt seinen Arbeitgeber dafür, dass man ihm dabei geholfen habe, damit umzugehen. Er selbst hat sich teilweise eine Auszeit von seiner Arbeit genommen.

Nachfolgend die komplette Antwort von dmg04 auf Reddit.

„Die Sache ist die, dass es sich bei den Belästigungen, mit denen wir gesprochen haben, nicht nur um unhöfliche Antworten auf Twitter oder vage Kommentare handelt. Es gab echte Drohungen gegen unsere Leute und unser Studio. Wir nehmen sie ernst, was zu einer reduzierten Kommunikation führt, da das Team zukünftige Schutzmaßnahmen/Strategien plant, um diese Art von Dingen zu vermeiden.“

„Ich möchte ganz klar sagen, dass ich das Studio dafür schätze, wie sehr es mir persönlich nach einigen ernsthaften Belästigungen gegen mich und meine Familie geholfen hat. Zum Teil nehme ich mir deshalb eine Auszeit. Nur weil man es in einem bestimmten Tweet oder einer Forenantwort nicht direkt sehen kann, heißt das nicht, dass es nicht passiert ist.“

„Nichts davon soll eine Bestrafung für die Leute sein, die unseren Entwicklern klares und respektvolles Feedback geben können, wohlgemerkt. Bei Bungie gibt es keine Fälle, in denen Leute aktiv eine Unterhaltung betrachten und Vergeltungsmaßnahmen gegenüber unserer Spielerbasis über Hotfixes, Updates oder Kommunikationsstrategien planen. Manchmal müssen wir uns einfach etwas Zeit nehmen, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Das kann Wochen, aber auch Monate dauern – so wie jede andere Entwicklungspipeline auch, denn wir wollen das Beste für unsere Spieler UND unsere Mitarbeiter. Das heißt, wir können nicht einfach „business as usual“ machen, bis die Dinge geklärt sind. Es ist scheiße, aber wir wollen sicher sein, dass die Leute sicher sind und dass man sich um sie kümmert.“

„Ich stimme zu – es ist schade, dass wir in letzter Zeit nicht mehr so viel Interaktion hier haben. Das Team plant Wege, um mit euch allen zu kommunizieren – auf einige dieser Pläne freue ich mich schon, wenn ich wieder zurück bin.

Ich kann euch versichern, dass viele im Team jeden Tag die Threads lesen und sich über euer Feedback austauschen.“