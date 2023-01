Destiny 2: Lightfall-Trailer zeigt Neptun und Neomuna

Bungie hat einen neuen Trailer veröffentlicht, der Spielerinnen und Spieler einen Blick auf Neptun bietet, bevor Destiny 2: Lightfall nächsten Monat veröffentlicht wird. Der Trailer zeigt einen neuen Zielort – die Metropole Neomuna, die voller futuristischer Wolkenkratzer und Neonlichter ist.

Hier gibt es den Trailer zu sehen:

Außerdem zeigt der Trailer das Ausmaß von Calus’ Invasion in Neomuna und wie sich Hüter mit dem neuen Dunkelheit-Fokus „Strang“ durch die Stadt kämpfen. Weiterhin lernen Spieler Neomunas Verteidiger – die Curruli – kennen, die die Hüter um Hilfe bitten, damit sie Neomunas Bewohner vor dem Angriff schützen können.

Zur Feier des Jahr des Hasen sind ein exotischer Geist, ein Schiff, ein Sparrow und ein festliches Ornament für den Riskrunner im Eververse-Store erhältlich. Auch ein roter Umschlag gefüllt mit kostenlosem Bright Dust wartet bis Ende Januar im Eververse-Store auf die Spieler. Alle Hüter können sich zudem ein neues Emblem inspiriert vom Jahr des Hasen mit dem Code TNN-DKM-6LG abholen.

In der aktuellen Destiny 2-Saison „Saison der Seraphe“ müssen Spieler den Kriegsgeist Rasputin wiederherstellen, um sich auf den Angriff des Zeugen vorzubereiten. Spieler können noch bis zum Ende der Saison an den Triumphmomenten teilnehmen, um ihre Erfolge des vergangenen Jahres in Destiny 2 zu feiern. Mit der Veröffentlichung von Lightfall am 28. Februar 2023 werden Spieler die futuristische Metropole selbst erkunden können, die von Calus’ Schattenlegion übernommen wurde.