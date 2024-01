Devil Inside Us: Roots of Evil: Begabter Priester zwischen Horror und Exorzismus

Horror und Exorzismus: Devil Inside Us: Roots of Evil erscheint nächste Woche für Xbox, PlayStation und Switch.

Der brasilianische Publisher QUByte Interactive wird in Zusammenarbeit mit Mr.Skull Game Studio Devil Inside Us: Roots of Evil am 25. Januar 2024 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen.

Devil Inside Us: Roots of Evil ist ein narratives Horrorspiel, in dem ihr in die Rolle eines 74-jährigen Exorzisten schlüpft, der entschlossen ist, einer unschuldigen Familie zu helfen. Enträtselt die Geheimnisse, verfolgt unheimliche Visionen und benutzt euer Kruzifix, um die böse Präsenz zu vertreiben, die diese schreckliche Geschichte heimsucht.

Aughust Heylel, ein mit medialen Fähigkeiten begabter Priester und vom Vatikan anerkannter Exorzist, stürzt sich in eine herausfordernde Reise, als er in einem Brief von der schrecklichsten Mission seines langen Lebens erzählt: dem Fall „Roots of Evil“, der 1984 begann.

Ursprünglich sollte er ein Wohnhaus untersuchen, das von paranormalen Erscheinungen heimgesucht wurde, doch schon bald wurde ihm klar, dass das Problem unendlich viel tiefer lag, als er zunächst annehmen konnte. Dieser faszinierende Fall hat Aughust mehr als 30 Jahre lang verfolgt, und nun ist der entscheidende Moment gekommen, um ihn zu lösen.