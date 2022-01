Diablo 2: Resurrected: Unnötiger DRM-Check auf Konsolen wirft Fragen auf

Das Digital Rights Management (DRM) ist unter Spielern meist dann ein Thema, wenn es sie davon abhält, Spiele zu spielen oder die Performance davon beeinträchtigt wird.

Auf Konsolen ist DRM gegenüber dem PC weniger ein Gesprächsthema, doch im Fall von Diablo 2: Resurrected werden auch sie unweigerlich damit konfrontiert.

Denn, im Remake des RPG-Klassikers von Activision Blizzard sorgt der DRM-Schutz dafür, dass Spieler alle 30 Tage mit ihrer Konsole online sein müssen. Sind sie länger als 30 Tage offline, kann das Spiel nicht mehr weiter offline gespielt werden.

Das betrifft sowohl die digitale als auch physische Version des Spiels.

Damit ist Diablo 2: Resurrected eines der ersten Konsolenspiele, welches einen regelmäßigen DRM-Check durchführt, wie DoesItPlay? auf Twitter anmerkt.

DoesItPlay?, die regelmäßig Überprüfungen von Spielen vornehmen, um zu sehen, ob diese jetzt und auch später noch spielbar sind schreibt außerdem, dass der Schutz ohne Probleme mit Hacks entfernt werden kann, da er ohnehin keinen Zweck erfülle.

Was passiert, wenn die Konsole, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr online gehen kann oder die Authentifizierungsserver für den DRM-Check irgendwann abgeschaltet oder nicht mehr verfügbar sind?

Für die Erhaltung von Videospielen sind es dunkle Zeiten.

Seitens Activision Blizzard gibt es dazu kein offizielles Statement.

You cannot play Diablo 2 resurrected after 30 days of being offline, one of the first console games to feature check in drm.

It serves no real purpose and can be removed with hacks.

Dark times pic.twitter.com/EVnPVhXisD

— Does it play? (@DoesItPlay1) January 17, 2022