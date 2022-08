Diablo 2: Resurrected: Neues Terrorzonen-Feature wird auf PTR getestet

Bereits gestern startete Diablo 2: Resurrected einen Public Test Realm (PTR) für den bevorstehenden Patch 2.5. Der Entwickler freut sich in diesem Zuge, ein neues experimentelles Feature vorstellen zu können, dass auf dem PTR getestet wird und dass man Terrorzonen nennt.

Bei Terrorzonen handelt es sich um ein optionales neues Feature, das Spieler während den Saisons einen neuen Weg zu Stufe 99 bietet. Jede Stunde widmen sich die Armeen der brennenden Höllen einem Gebiet. Hierdurch werden das Level und die Macht aller Monster in diesem Gebiet steigen, was die Spieler dazu ermutigt, in den verschiedenen Bereichen von Sanktuario auf die Jagd zu gehen.

Zusätzlich zu den Terrorzonen wird dieser Patch Optimierungen des Spielerlebnisses und Fehlerbehebungen testen, die auf Spielerfeedback beruhen. Ihr könnt euch alle Details zu den neuen Terrorzonen sowie den weiteren Inhalten von Patch 2.5 im Blog anschauen.