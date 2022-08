Diablo III: The Light’s Calling Season 27 startet im August

Autor:, in / Diablo III

Blizzard Entertainment hat Season 27 – The Light’s Calling für Diablo III angekündigt.

The Light’s Calling bringt in Season 27 neue Herausforderungen für alle Diablo III-Spieler. Die neue Saison startet am 26. August 2022 um 17:00 Uhr deutscher Zeit. Die Entwickler versprechen ein saisonales Thema, neue Belohnungen, Balanceänderungen und vieles mehr.

Einen ersten kleinen Vorgeschmack gibt es in der folgenden Grafik zu sehen:

Weitere Informationen gibt es im umfangreichen Blog-Beitrag.