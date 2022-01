Diablo III: Die Finsternis in Tristram ist zurückgekehrt

Autor:, in / Diablo III

In Diablo III ist der Jubiläumsdungeon gestartet, der die Finsternis in Tristram zurückkehren lässt.

Der Jahrestag von Diablo steht bevor und mit ihm auch das Ereignis Die Finsternis in Tristram. Ob ihr nun Veteranen der Spielereihe seid und gerne in Nostalgie schwelgt oder Neulinge, die gerne mehr über die Vergangenheit der Reihe erfahren würden, bei dieser jährlichen liebevollen Hommage an die Anfangstage von Diablo kommt jeder auf seine Kosten.

Die Reise beginnt auf der Spur geheimnisvoller Kultisten, die in Sanktuario Unruhe stiften. Im Abenteuermodus aufgespürt, findet ihr Hinweise, die zu einem Portal in Tristrams Vergangenheit und die entsetzliche Finsternis führen.

Folgt ihr den Hinweisen, werden Veteranen bald eine bekannte Kathedrale finden, die es in einer RetroVision zu erkunden gilt. Dort stoßt dabei ihr auf altbekannte Gegner und kultverdächtige Gegenstände, alle in der Diablo III-Engine neu zum Leben erweckt.

Schließt die Aktivitäten in diesem Jubiläumsereignis ab, um einzigartige Transmogrifikationseffekte, Erfolge, Porträts, Gefährten und mehr zu ergattern.

Die exklusive Belohnungen und herausfordernden Gegner erwarten euch allerdings nur für kurze Zeit. Bis zum 1. Februar 2022 müsst ihr den Dungeon betreten und den Schrecken überleben.