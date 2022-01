Minecraft: Spieler baut gigantischen Halo Ring nach

Der Minecraft-YouTuber Reach wurde ursprünglich durch einen anderen, kleineren Build in Minecraft zu seinem riesigen Halo Ring inspiriert, der komplett mit verschiedenen Biomen, einem Strahlemitter und einem abgestürzten Pelikan ausgestattet ist.

Das ernsthafte Unterfangen verwendete die Clockwork Bearing-Blöcke in der Create-Mod, um die Bewegung des Rings zu steuern. Wie sich herausstellte, reichte ein einzelnes Uhrwerklager, das am Rand des Rings befestigt war, nicht aus.

„Das erste Mal, als ich versuchte, den Ring zu bewegen, wurde er nicht gerendert, weil die erzeugte Entität zu groß für Minecraft war“, erklärt er.

Also entschied er sich dafür, es in vier Teile aufzuteilen, jeder mit einem Drehlager und einem Arm. Das funktionierte allerdings nicht, und am Ende waren es acht Lager, die alle wie Speichen an Teilen des Rings befestigt waren.

„Ich dachte schon, es würde nicht funktionieren“, erzählt er, „aber meine Hartnäckigkeit und der Wunsch, etwas Einzigartiges für YouTube und mein Publikum zu schaffen, waren mehr als genug, um es durchzuziehen.“

Das Projekt könnt ihr auf Planet Minecraft herunterladen. Minecraft in der Version 1.16 zusammen mit ein paar verschiedenen Mods sind Voraussetzung: Forge, Create, Flywheel und eigene Halo-Texturen. Sobald ihr drinnen seid, müsst ihr die Lager manuell starten, um den Halo Ring zu starten, aber wenn ihr unten auf dem Boden seid, dreht er sich weiter.

Hier gibt es noch das Video zum Halo Ring in Minecraft zu sehen: