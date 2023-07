Diablo IV: So findet ihr neue Skins für euer Pferd

Autor:, in / Diablo IV

Für das Pferd in Diablo IV könnt ihr ebenfalls schicke Skins erhalten, eine kleine Auswahl seht ihr hier.

Nicht nur eure Ausrüstung könnt ihr in Blizzards neuesten Streich Diablo IV hübsch aussehen lassen und die Optik ganz nach euren Wünschen anpassen, auch euer reitbarer Gefährte darf sich mit ein paar Handgriffen umgestalten lassen.

Wie bei den Rüstungen müsst ihr die gewünschte Pferderüstung oder den Skin für euer Pferd im Spiel erst finden. Wo eine kleine Auswahl dazu aufzutreiben ist, hat Blizzard auf den folgenden Bildern bekannt gegeben:

Um euer Pferd zum Beispiel in ein spektrales Wesen zu verwandeln, müsst ihr an den Open-World-Events teilnehmen. Hierzu zählen die Aufgaben, die auf eurer Karte mit einem orangen Kreis gekennzeichnet sind. Eine genaue Drop-Chance gibt das Studio allerdings nicht bekannt, es gehört also schon eine Prise Glück dazu.