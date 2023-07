Diablo IV: Voller Battle-Pass-Genuss auch ohne Level 100

Am 20. Juli erscheint Diablo IV: Season of the Malignant und viele Spieler befürchten, ohne Level 100 erreicht zu haben, den Battle Pass nicht in vollen Zügen genießen zu können. Game Director Joe Shely sprach dahingehend im Interview mit Forbes beruhigende Worte aus:

„Wir wollen sicherstellen, dass alle Spieler, ganz gleich wie intensiv sie spielen, den Battle Pass vollständig durchspielen können. Dass selbst dann, wenn ihr nur ein paar Stunden in der Woche spielt, wenn ihr alle Herausforderungen meistert, ihr in der Lage seid, den kompletten Battle Pass bis zum Ende der 12-wöchigen Season durchzuspielen.“

Der Battle Pass für Diablo IV bringt euch neben neuen Abenteuern die begehrte Währung Platinum ein, mit der ihr euch kosmetische Upgrades und mehr kaufen könnt. Das ist zwar ganz nett, aber für eine neue Rüstung aus dem Shop reicht es dann aber doch nicht.